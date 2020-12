Lutteur, acteur hollywoodien – et maintenant le Père Noël. N’y a-t-il rien que Dwayne Johnson ne puisse faire?

Le rocher a aidé un père de deux enfants veuf qui avait du mal à acheter des cadeaux de Noël pour ses enfants, enfilant un costume rouge festif et un chapeau « Dwanta » pour répandre une joie festive lors d’une réunion virtuelle surprise.

Il est né en tant que fan de bande dessinée et « super papa » Jay Abel est apparu dans la série YouTube de l’acteur John Krasinski, Some Good News, après que la star ait appris qu’il vendait certains de ses souvenirs préférés pour collecter des fonds pour des cadeaux.

Image:

Le fan de bandes dessinées Jay Abel a déclaré qu’il était sans voix lorsque The Rock lui a dit qu’il s’occupait de Noël



M. Abel a perdu sa femme il y a trois ans et a déclaré qu’il avait eu du mal à trouver du travail pendant la COVID pandémie, mais était déterminé à offrir à son jeune fils et à sa fille un bon Noël. Il a dit qu’il ne faisait rien de «spécial» en vendant des objets de collection, mais qu’il essayait simplement d’être un bon père.

Krasinski a déclaré qu’il avait essayé d’acheter certains des souvenirs lui-même – mais avait été interdit car M. Abel avait pensé qu’il était un acheteur frauduleux. L’hôte s’est donc tourné vers Johnson pour l’aider.

M. Abel avait précédemment contacté The Rock pour lui demander un simple retweet pour son appel eBay. Mais la star a dit qu’il pouvait faire mieux que ça.

« Eh bien, la vérité est que j’ai vu votre tweet et votre tweet m’a vraiment, vraiment ému », a déclaré Johnson au père choqué.

Il a poursuivi: « Je veux que vous retiriez toutes vos affaires d’eBay parce que Dwanta Claus va s’occuper de toutes ces choses. »

Mais il n’avait pas fini là-bas.

«Je veux aussi que vos enfants sachent quel genre de père ils ont. Alors, j’ai entendu dire que vous aimez les bandes dessinées…»

Tu es ce genre de papa et un retweet est tout ce que tu veux?

J’ai un peu plus en tête pour vous. Restez prêt.

Tu es un homme bien, Jay.

Nous avons besoin de plus comme vous.

~ Dwanta Claus 🎅🏾🥃 https://t.co/EfZIGt77RA – Dwayne Johnson (@TheRock) 21 décembre 2020

L’acteur a ensuite demandé à M. Abel s’il aimait Black Adam – le personnage de Johnson devrait jouer dans un prochain film.

« Juste un peu, » répondit-il.

« Alors, quand tout cela est fait et quand tout est sûr, je veux que vous veniez dans le sud de la Californie et je veux que vous nous rendiez visite à l’univers DC et nous vous montrerons autour, vous donnerons tout un tas de swag DC cool », dit le Rocher. « Mais! Ce n’est pas fait là non plus.

« Parce que je sais que vous êtes un grand collectionneur de souvenirs de bandes dessinées, j’ai un petit quelque chose de spécial à préparer pour vous. Je vais prendre le script, mon script, mon script officiel de Black Adam, celui que je vais travailler chaque jour, sur lequel je travaille maintenant, du début de la production à la fin de la production.

« Et une fois que nous avons terminé, je vais prendre ce scénario de Black Adam, qui a mon nom dessus, je vais lier cette ventouse en cuir, je vais mettre Black Adam sur cette couverture et je vais signez-le. «

M. Abel a déclaré qu’il était sans voix et que le simple fait de parler à la star était « un cadeau génial ».

« Eh bien Jay, je dois vous dire que vous méritez tout, mec, » répondit Johnson. « Votre histoire est une inspiration.

« Vous êtes une inspiration, non seulement pour moi, pour Dwanta Claus, mais certainement pour John, certainement pour tous ceux qui entendent votre histoire. Vous inspirez tellement de gens parce que la vérité est que vous représentez tant de parents à travers le monde qui traversent le lutter ce Noël. «

La star a ensuite révélé que leurs «amis elfes» de FedEx donneraient également 5 millions de dollars à l’association caritative Toys For Tots après avoir été inspirés par l’histoire de M. Abel.

«C’est le meilleur cadeau que j’aie jamais entendu», répondit le père ravi, avant de plaisanter: «À part ton scénario».

« Vous êtes ce que sont les vacances », lui dit Krasinski.

Ce Noël va être très différent pour tout le monde dans le monde – mais Dwanta Claus nous donne la joie festive dont nous avons besoin.