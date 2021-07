Dwayne ‘The Rock’ Johnson a rencontré Jeff Bezos dans un tee-shirt Amazon et une ‘collaboration is Cooking’

Il semble que Dwayne Johnson et le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, aient eu une réunion fructueuse ce week-end, comme le suggère le récent post Instagram de l’ancien lutteur de la WWE. L’acteur de 49 ans a publié dimanche une photo sur son compte Instagram où il a été vu portant une chemise Amazon bleue debout à côté de Bezos.

Décrivant comment les deux viennent d’horizons différents, Dwayne a écrit que l’un d’eux est diplômé Summa Cum Laude de l’Université de Princeton tandis que l’autre a demandé une fois à son professeur de droit pénal s’il pouvait lui donner quelques réponses afin qu’il puisse garantir un A à mi-parcours. examen. Le premier était l’histoire de Bezos tandis que le second racontait l’histoire de la vie universitaire de Dwayne.

Cependant, leurs voyages respectifs et leurs « passions partagées » les ont rapprochés et les deux vont bientôt faire une annonce passionnante, comme l’a mentionné Dwayne dans sa légende Instagram. L’acteur hollywoodien a ajouté que sa société de production Seven Bucks Productions et Amazon Studios annonceront bientôt une collaboration qui promet d’offrir du « plaisir » aux familles du monde entier.

L’acteur et entrepreneur a également révélé que tous les deux travaillaient toujours dur de leurs « propres mains » et ont exprimé leur impatience à l’idée de leur coentreprise. Branchant sa propre marque de tequila, Teremana, Dwayne a mentionné que les deux trinqueraient et porteraient un toast à leur collaboration commerciale.

La publication Instagram comprenait également une mention spéciale de la chemise Amazon de The Rock. Dwayne a écrit dans la légende que lorsqu’il porte sa chemise Amazon pour ses réunions avec Bezos pour parler boutique, cela les fait en quelque sorte se jumeler.

Outre le projet à venir que Dwayne annoncera, l’acteur jouera le rôle de Black Adam dans le film DC Universe. L’acteur avait partagé un aperçu du premier aperçu de son personnage de super-héros le mois dernier.

En plus de la photo, l’acteur avait partagé une légende descriptive de son personnage, qui, il est sûr, apportera un nouveau paradigme dans le monde des super-héros, des méchants et des anti-héros.

