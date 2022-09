Dwayne ‘The Rock’ Johnson a apporté ses propres repas dans les restaurants pour un régime “régulé”, selon le directeur

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le réalisateur Stephen Merchant parle des habitudes alimentaires de Dwayne “The Rock” Johnson.

Merchant, qui a travaillé avec The Rock sur “Fighting with My Family”, a décrit le régime “régimenté” de l’acteur tout en parlant à Jim Norton et Sam Roberts sur SiriusXM.

“Je me souviens d’avoir eu une réunion avec lui juste au Texas juste avant WrestleMania et nous avions une réunion à propos du film et son alarme sonnait à 15h17 et il allait au réfrigérateur et il y avait de la dinde et du riz avec “15h17″ écrit dessus et il le passait au micro-ondes”, se souvient Merchant. “C’était tellement enrégimenté.”

“C’est extraordinaire”, a-t-il ajouté.

KEVIN HART, DWAYNE ‘THE ROCK’ JOHNSON EFFECTUENT LE DÉFI TIKTOK TORTILLA DANS UNE VIDÉO VIRALE: ‘ESSAYER DE GARDER UP’

Le réalisateur a poursuivi en disant qu’on lui avait dit une fois que Johnson avait même apporté ses propres repas au restaurant.

“Je pense que quelqu’un m’a dit, peut-être m’a-t-il dit, que lorsqu’il va dîner avec des amis, il doit apporter sa nourriture au restaurant et les faire réchauffer parce que c’est un régime tellement structuré qu’il doit avoir”, a-t-il déclaré.

La star de “Moana” est connue pour suivre des régimes stricts et des programmes d’exercices afin de maintenir son physique musclé.

Cependant, il participe à des repas de triche de temps en temps. Johnson a récemment essayé In-N-Out Burger pour la première fois et a partagé son repas de triche pour “les livres d’histoire”. L’ancien lutteur de la WWE a commandé deux cheeseburgers Double-Double et deux grosses frites.

“Un bon départ avec une bouchée de bonnes frites,” il a écrit avant d’ajouter, “comme nous le savons, les frites peuvent gâcher toute l’expérience.”

Il a associé le repas à de la tequila, selon son message.

Johnson a révélé sa motivation à maintenir sa routine d’entraînement dans une vidéo YouTube partagée en février.

“Je ne me contente pas de charger ces barres avec des plaques de métal. Je mets tout dessus”, a déclaré The Rock dans la vidéo. “Mes angoisses, mes peurs, mes espoirs, mes rêves et mes responsabilités en tant que pourvoyeur, père, mari, homme d’affaires. Et certains disent, même un leader. Je travaille ici.”

“Dans la salle de gym, comme dans la vie, élever la barre ne consiste pas toujours à faire un grand spectacle”, a-t-il poursuivi. “Ce sont les petites promesses tranquilles que vous vous faites. Celles que vous pourriez briser, et personne ne le saurait, mais vous ne le faites pas. Vous vous présentez tous les jours et rencontrez ce gymnase à ses conditions ; avec humilité, gratitude et respect. . Par la lutte, par la douleur, par la sueur. Par la petite voix au fond de votre ventre qui dit que vous pourriez arrêter à tout moment, mais vous ne le faites pas.