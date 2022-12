Dwayne Johnson tient ses deux enfants tout en écoutant sa femme Lauren Hashian chanter l’hymne national au match de la NFL

L’épouse de Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Lauren Hashian, a chanté l’hymne national devant des milliers de personnes dans un stade SoFi rempli dimanche pour le match de la NFL entre les Rams de Los Angeles et les Seahawks de Seattle.

Johnson, ainsi que lui et les deux filles de Hashian, Jasmine et Tiana, ont fièrement regardé la performance de Hashian depuis les coulisses. L’acteur de “Black Adam” s’est rendu sur Instagram pour partager ses sentiments sur le moment émouvant.

“Moi tenant mes bébés serrés, pendant que leur maman @laurenhashianofficial chante un hymne national puissant et inspirant devant 70 000 personnes à @sofistadium – restera comme l’un des moments les plus grands et les plus émouvants de ma vie”, a écrit Johnson sur Instagram accompagné d’un vidéo des trois regardant Hashian.

“En tant que père, cela a bercé mon âme de tenir nos petits dans ce moment marquant, car je pouvais littéralement sentir leur fière énergie et leur vibration pour leur maman qui chantait – ils l’ont ressenti”, a poursuivi l’acteur.

“À ces petits âges, ils ne comprennent pas à quel point ce moment est significatif pour notre famille et à quel point les paroles de cette chanson sont incroyablement importantes pour notre grand pays et chaque Américain qui s’y trouve. C’est mon travail de l’expliquer et de leur apprendre un jour en tant que père, j’ai hâte”, a écrit l’acteur. “Mec, tu peux sentir le mana dans l’air pendant que Lauren chante.”

Johnson a conclu son message en partageant à quel point il se sentait ému en écoutant sa femme chanter les paroles puissantes de la chanson de la nation.

“C’est une bonne chose que j’aie mis mes lunettes parce que lorsque Lauren a tourné le coin avec ‘… a prouvé toute la nuit que notre pédé était toujours là. la maison des braves… “et j’ai baissé les yeux et j’ai vu mes filles avec leurs petites mains sur le cœur… c’était tout pour moi. Papa avait fini”, a expliqué Johnson dans le message.

“Félicitations à ma belle épouse, Lauren, pour cette étape de carrière incroyable et cet honneur américain. Vous êtes la vraie superstar de notre famille”, a conclu The Rock dans son message.

Johnson et Hashian se sont rencontrés pour la première fois en 2006 alors qu’il tournait “The Game Plan”, et ils ont commencé à se fréquenter l’année suivante. Les deux se sont mariés en août 2019. Leur fille aînée, Jasmine est née en décembre 2015 et leur plus jeune Tiana est née en avril 2018.

Avant Hashian, Johnson était marié à Dany Garcia, et ils partagent une fille Simone.