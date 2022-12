Dwayne Johnson surprend sa mère avec des cadeaux de Noël, sa réaction est réconfortante

Noël est la période la plus merveilleuse de l’année et la famille de l’acteur Dwayne “The Rock” Johnson le célèbre avec beaucoup de zèle et d’enthousiasme. Récemment, la star de Black Adam a partagé une vidéo émouvante de sa mère, Ata Johnson, en larmes en ouvrant ses cadeaux de Noël. Dans le clip, la matriarche Johnson range une boîte-cadeau Louis Vuitton avec les yeux larmoyants et un Rock inquiet peut être entendu en arrière-plan lui demandant si elle allait bien. “Nous avons parcouru un long chemin”, répond une Ata Johnson émue se rappelant apparemment ses jours difficiles.

Dans la légende de la vidéo, la star de Black Adam a révélé que sa mère pleurait toujours en ouvrant ses cadeaux de Noël. Il a souligné à quel point la vie a tendance à aller vite, mais la seule chose qui ancre sa famille à Noël est la gratitude. « Tradition de Noël de la famille Johnson, ma mère ouvre son premier cadeau et se met toujours à pleurer. Noël va et vient et la vie va vite, mais une chose qui ancre cette famille le jour de Noël, c’est la gratitude », a-t-il écrit.

Voyageant dans le passé, l’acteur a ensuite rappelé son passé difficile et expliqué comment la réaction émotionnelle de sa mère n’était due qu’à un sentiment inévitablement reconnaissant. “Nous avons eu un Noël difficile il y a de nombreuses années, c’est pourquoi ces jours-ci, les larmes de gratitude de ma mère couleront inévitablement toujours”, a-t-il poursuivi. Regardez la vidéo émotionnelle ici:

Quelques heures après le partage de la publication, le clip a fini par amasser plus de 6 lakh likes et plus de 10,3 millions de vues sur l’application de partage de photos. En plus de cela, un barrage de fans a également profité de la section des commentaires pour louer le lien familial fort de l’acteur. Un utilisateur a commenté: «J’aime la façon dont elle le traite. Comme, elle se souvient de ces jours difficiles et est reconnaissante pour ces nouveaux moments/souvenirs. Absolument magnifique!” Un autre a dit : « Bénissez son cœur. Pendant ce temps, un autre a ajouté: “La gratitude est si belle à voir.”

La vidéo d’ouverture émouvante de la mère de l’acteur a été placée dans le contexte du morceau de Noël emblématique de Luther Vandross, Have Yourself a Merry Little Christmas.

