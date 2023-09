Dwayne Johnson surprend Deion Sanders alors que le Colorado continue de gagner son début de saison

L’entraîneur-chef des Colorado Buffaloes, Deion Sanders, et le célèbre sélectionneur invité Dwayne Johnson sur le tournage du College GameDay d’ESPN.





étoile hollywoodienne Dwayne The Rock Johnson entraîneur-chef réduit de l’Université du Colorado Deion Sanders au bord des larmes samedi, le surprenant sur le tournage du « GameDay » du College d’ESPN.

« Coach Prime change le visage du football universitaire et il le fait à sa manière, mais il le fait également d’une manière qui galvanise non seulement une ville de Boulder, au Colorado, mais galvanise également tout un pays », a déclaré The Rock.

« Tu vas me faire pleurer, mec », a répondu Sanders avant de plaisanter : « Toutes les recrues, vous avez entendu ce qu’il a dit ? »

Avant cela, c’était Sanders qui faisait l’éloge du Rocher, se mettant à genoux pour accueillir l’acteur dans l’émission d’ESPN.

Les Buffaloes du Colorado ont évité de peu une surprise contre les Rams de l’État du Colorado pour remporter une victoire en double prolongation 43-35 et prolonger leur séquence de victoires à 3-0 cette saison.

Le fils de Sanders, Shedeur, a orchestré un match égalisateur de 98 verges du quart-arrière au cours des deux dernières minutes du temps réglementaire avant de lancer deux touchés en prolongation pour sceller la victoire.

Andy Cross/MediaNews Group/Denver Post/Getty Images Michael Harrison, l’ailier rapproché des Colorado Buffaloes, célèbre avec ses fans sur le terrain après avoir remporté le Rocky Mountain Showdown contre les Colorado State Rams.

« Nous avons joué comme des ordures en première mi-temps, mais nous avons essayé de bien faire les choses offensivement en seconde période et de renoncer à certaines blessures défensivement », a déclaré Sanders par la suite, selon le site Internet de l’Université du Colorado.

« Nous avons fait certaines choses qui ont montré que nous étions résilients. Nous avons montré que nous allions nous battre, nous avons montré que nous n’avions aucune capitulation ni aucun abandon.

Cependant, le receveur et demi de coin du Colorado, Travis Hunter, a été transporté à l’hôpital à la suite d’un coup sûr tardif au premier quart du match, a annoncé l’école, et il sera « absent pendant quelques semaines », a déclaré Sanders par la suite.

The Rock n’était pas le seul visage célèbre de la ville pour le football universitaire puisque Lil Wayne a diverti la foule et a conduit les Buffaloes sur le terrain.

« Vous voulez me dire que Lil Wayne assiste à un match universitaire avant le match », a déclaré Sanders sur « GameDay ». « C’est incroyable, c’est ce que l’université est censée être… tous les enfants s’amusent… J’aime ça à 100 %. Je ne peux pas vous dire à quel point j’apprécie la vie et entraîne mes fils dans une belle ville. Le temps est impeccable. Je n’ai aucune raison d’être en colère.