Dwayne Johnson soutient sa femme alors qu’elle chante l’hymne national au match de la NFL – Hollywood Life

Un jour après avoir été témoin Lauren Hashian chanter l’hymne national lors d’un vrai match de la NFL, Dwayne The Rock Johnson réfléchi sur son grand moment dans la carrière de sa femme, et comment il pourrait le partager avec leurs filles, Jasmine, 6 et 4 ans Tia Johnson. “Moi tenant mes bébés serrés, pendant que leur maman chante un hymne national puissant et inspirant devant 70 000 personnes à [SoFi Stadium] – restera comme l’un des moments les plus grands et les plus émouvants de ma vie », Dwayne, 50 ans, a sous-titré la vidéo Instagram qu’il a publiée, le montrant sur la touche pendant que Lauren, 38 ans, se produisait.

The Rock se balançait d’avant en arrière pendant la performance tout en regardant son amour chanter. Ses lunettes de soleil l’ont aidé à retenir ses larmes, mais il était clair que le chant de Lauren l’avait ému. “En tant que père, cela a bercé mon âme de tenir nos petits dans ce moment marquant, car je pouvais littéralement sentir leur énergie et leurs vibrations fières pour leur maman chanter – ils l’ont ressenti”, a commenté The Rock. «À ces petits âges, ils ne comprennent pas à quel point ce moment est significatif pour notre famille et à quel point les paroles de cette chanson sont incroyablement importantes pour notre grand pays et chaque Américain qui en fait partie. C’est mon travail de l’expliquer et de leur apprendre un jour, et en tant que père, je ne peux pas attendre.

Mec, tu peux SENTIR LE MANA dans l’air pendant que Lauren chante », a-t-il poursuivi. “C’est une bonne chose que j’aie mis mes lunettes parce que lorsque Lauren a tourné le coin avec ‘… a prouvé toute la nuit que notre drapeau était toujours là. Oh, dites-vous que cette bannière étoilée flotte encore sur la terre des libres et la maison des braves… ‘ Et j’ai baissé les yeux et j’ai vu mes filles avec leurs petites mains sur le cœur… c’était tout pour moi. Papa avait terminé. The Rock a terminé son message en félicitant sa femme « pour cette étape de carrière incroyable et cet honneur américain. Tu es la vraie superstar de notre famille.

Après plus d’une décennie ensemble, Lauren et Dwayne se sont mariés en 2019. Ils ont accueilli Tia en 2018 et Jasmine en 2015.

The Rock a un autre enfant : Simone Johnson, sa fille de son premier mariage avec Dany García. Dwayne et Dany se sont séparés en 2008 mais sont restés proches. Simone a décidé de suivre l’entreprise familiale et, en octobre 2022, elle a fait ses débuts à la télévision à la WWE dans le cadre de la marque de développement de l’entreprise, NXT. Simone, sous le nom Ava Rainea fait ses débuts dans le cadre de de Joe Gacy faction de lutte, Schisme.