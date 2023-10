Dwayne Johnson s’excuse d’avoir demandé à ceux qui vivent « d’un chèque de paie à l’autre » de faire un don à son fonds contre les incendies de forêt à Maui

Dwayne « The Rock » Johnson répond aux réactions négatives qu’il a reçues après avoir demandé à ses abonnés sur les réseaux sociaux de faire un don à son fonds contre les incendies de forêt à Maui cet été.

Johnson, avec Oprah Winfrey, a créé le People’s Fund of Maui, promettant un total de 10 millions de dollars pour aider à faire face aux ravages causés par les incendies. Les deux stars ont imploré les gens de contribuer, suscitant des critiques immédiates, auxquelles l’acteur répond maintenant.

« Lorsque nous avons lancé le fonds pour la première fois, il y a eu des réactions négatives », a admis Johnson dans une vidéo partagée sur Instagram.

« Je comprends et je comprends tout à fait. Et j’aurais pu être meilleur. Et la prochaine fois, je serai meilleur. Et je comprends, vous savez, l’argent ne tombe pas du ciel et ne pousse pas sur les arbres. Et « Il y a beaucoup de gens qui vivent d’un chèque de paie à l’autre, et je comprends, et je sais ce que c’est. J’ai vécu d’un chèque de paie à l’autre », a-t-il déclaré.

« Quand vous vivez d’un chèque de paie à l’autre, je ne veux pas parler au nom de tout le monde, je parlerai pour moi, mais je sens que c’est lié. Quand vous vivez d’un chèque de paie à l’autre, j’étais facilement p—– « , a-t-il partagé.

« Donc je comprends, je comprends. Je n’avais jamais lancé de fonds auparavant, mais j’apprends rapidement et j’apprends une leçon. »

Johnson s’est adressé à ses fans, leur disant que leurs opinions sur lui comptent.

« Si je fais quelque chose et que vous l’aimez, faites-le-moi savoir… Si je fais quelque chose et que vous le détestez, faites-le-moi savoir », a-t-il ajouté.

Selon Johnson, la première tranche de fonds a été versée aux survivants des incendies à Hawaï.