Dwayne Johnson révèle pourquoi il ne sera jamais comme Johnny Depp, Will Smith, conforme aux normes d’Hollywood : ‘F— this’

Derrière l’extérieur dur de Dwayne “The Rock” Johnson se cache un côté plus vulnérable qu’il partage avec les fans.

La star de “Black Adam” devient franche dans sa nouvelle interview avec La santé des hommes pour sa couverture de décembre. Johnson s’ouvre sur ses peurs, en plus des raisons pour lesquelles il ne se comparera jamais à des célébrités telles que George Clooney, Johnny Depp et Will Smith.

Lorsqu’on lui a demandé si quelque chose effrayait Johnson, il a révélé les pensées récurrentes qui obscurcissent son esprit.

DWAYNE JOHNSON EXPLIQUE POURQUOI ‘BLACK ADAM’ EST UNE INSPIRATION ; BLAGUES IL A MANGE DES BEIGNETS POUR SE PREPARER POUR LE ROLE

“Ce qui m’empêche de dormir la nuit, c’est à quel point tout se passe, les choses que nous avons planifiées, les choses que je peux contrôler. Faire les bons choix, penser à ma famille, à mes bébés, à tous les autres trucs qui se passent”, Johnson a admis.

Au cours de son entretien, l’ancien lutteur professionnel de 50 ans devenu acteur a également détaillé son plan de six repas par jour et a expliqué comment son père lui avait appris tout ce qu’il savait sur la discipline, dès l’âge de cinq ans.

DWAYNE ‘THE ROCK’ JOHNSON CONFIRME LA COURSE PRESIDENTIELLE MAINTENANT ‘OFF THE TABLE’

Alors que Johnson assumait son premier rôle de super-héros en tant que Black Adam dans le dernier film de DC, il a expliqué comment il “s’identifiait si profondément” à son personnage et comment ils ne pouvaient pas tous les deux être “mis dans une boîte”.

Johnson a continué à réfléchir sur ses 20 ans de carrière à Hollywood et a déclaré que lorsqu’il est devenu célèbre pour la première fois, il a dû répondre à une certaine idéologie d’élite, car il était comparé à certaines des plus grandes célébrités.

“Vous ne pouvez pas vous appeler le Rock. Vous ne pouvez pas parler de lutte professionnelle. Vous ne pouvez pas être aussi grand. Vous ne pouvez pas vous entraîner autant. Changez votre alimentation. Perdez du poids. Si vous voulez être comme Will Smith, Johnny Depp, George Clooney, qui étaient les stars à cette époque, c’est comme ça qu’il faut être”, a-t-il expliqué.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“The Rock” a poursuivi en disant qu’il tenait bon et a juré d’être fidèle à lui-même.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Eh bien, j’ai essayé ça pendant quelques années, puis finalement j’ai dit:” Mec, f— ça. Je ne peux pas être comme ça. Je ne suis pas ces gars-là. Je ne pourrais jamais être ces gars-là. “Je ne suis pas dans une boîte. Ne me dites pas comment être. Je vais être moi-même.”