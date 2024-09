Dwayne Johnson rencontre des élèves du lycée Apalachee lors de sa visite sur le plateau de tournage d’Atlanta

CNN

Dwayne « The Rock » Johnson a contribué à redonner le sourire à certains élèves du lycée d’Apalachee, où plus tôt ce mois-ci un homme armé a tué quatre personnes et en a blessé neuf autres.

Samedi, Johnson publié une série de photos et de vidéos sur son Instagram présentant sa visite avec des étudiants, identifiés par Johnson comme membres de l’équipe de football de l’école.

« Parfois, l’un des meilleurs moyens de commencer le chemin de la guérison passe par nos sourires, nos rires et notre joie », a-t-il écrit.

Plus tôt ce mois-ci, Colt Gray, un élève de 14 ans, a été inculpé de quatre chefs d’accusation de meurtre après que les procureurs ont déclaré qu’il avait commis la fusillade scolaire la plus meurtrière aux États-Unis depuis celle de mars 2023 à la Covenant School de Nashville. Deux élèves et deux enseignants ont été tués, dont l’entraîneur adjoint de football américain Richard Aspinwall.

Gray sera jugé comme un adulte et s’il est reconnu coupable, il risque la prison à vie.

Son père, Colin Gray, 54 ans, a acheté l’arme qui aurait été utilisée lors de la fusillade et est accusé de deux chefs de meurtre au deuxième degré, de quatre chefs d’homicide involontaire et de huit chefs de cruauté envers les enfants.

Johnson a qualifié la fusillade de « tragédie inimaginable ».

« Je ne savais pas à quoi m’attendre lorsque je suis entré pour les rencontrer. J’ai été absolument époustouflé par leur esprit et leur énergie », a-t-il écrit. « J’ai regardé ces enfants dans les yeux et je les ai serrés dans mes bras. Je sais qu’ils souffrent beaucoup, mais ils sont très résistants et restent forts. »

La rencontre a eu lieu dans les studios d’Atlanta où Johnson tourne actuellement un projet, a-t-il précisé. Il n’a pas précisé le titre.

Sur une photo partagée par Johnson, on peut voir un panneau rendant hommage à Aspinwall. On peut y lire : « Nous t’aimons Coach A. »

« Je ne peux pas imaginer ce que ces joueurs et tous les étudiants, enseignants et membres du personnel d’Apalachee High traversent en ce moment, mais je suis ici de toutes les manières possibles – pour leur apporter mon soutien et mon amour, ainsi qu’à leurs familles, alors qu’ils commencent leur parcours de guérison », a écrit Johnson.

Johnson a indiqué qu’il avait l’intention d’assister au premier match à domicile de l’équipe de la saison.

Il a ajouté dans un autre message : « Les voir sourire de joie et s’amuser m’a rempli le cœur. »

CNN a contacté l’Apalachee High School pour obtenir des commentaires et plus d’informations.