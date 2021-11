Dwayne Johnson partage les aspirations de James Bond après que son grand-père ait joué le méchant en 1967

Dwayne Johnson a les yeux rivés sur un nouveau rôle.

La star de 49 ans est connue comme l’un des acteurs les plus travaillants d’Hollywood, apparaissant généralement dans un certain nombre de films très médiatisés chaque année, y compris dans des franchises célèbres comme « The Fast and the Furious » et « Jumanji ». Sans oublier qu’il s’est également fait un nom à la télévision avec « Ballers » et « Young Rock ».

Désormais, l’acteur espère assumer l’un des rôles les plus emblématiques du show business : James Bond.

L’espion britannique a été interprété par un certain nombre d’acteurs au fil des ans, Daniel Craig ayant terminé son mandat plus tôt cette année avec « No Time to Die ».

Les fans sont impatients de savoir qui assumera le rôle suivant, et Johnson jette son chapeau sur le ring.

Dans une récente interview avec Esquire, il a souligné que son grand-père, Peter Maivia, était brièvement apparu en tant que méchant de Bond dans « You Only Live Twice » de 1967. Au IMDb, la star est créditée en tant que « chauffeur de voiture ».

« Oui, mon grand-père était un méchant de Bond dans » You Only Live Twice « avec Sean Connery », a-t-il expliqué. « Très cool. »

L’ancienne star de la WWE a ajouté : « Je voudrais suivre ses traces et être le prochain Bond. »

Alors qu’un Américain n’a jamais joué à Bond, plusieurs sont apparus comme des méchants dans la franchise. Cependant, Johnson ne semble pas avoir envie de rejoindre la franchise de cette manière.

« Je ne veux pas être un méchant », a-t-il affirmé. « Tu dois être Bond. »

On ne sait pas quand le prochain film de Bond sortira, car aucun remplaçant de Craig n’a encore été annoncé, les producteurs affirmant qu’ils ne prévoyaient pas de discuter du casting entre eux avant 2022.

Johnson, cependant, a une liste complète de films dans les années à venir, y compris son entrée dans la franchise DC avec « Black Adam » et une suite à sa récente entreprise Disney « Jungle Cruise ».