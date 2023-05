Dwayne Johnson parle de sa bataille contre la dépression : « Je ne savais pas ce que c’était »

Dwayne Johnson révèle ses luttes contre la dépression.

Johnson a partagé sur le podcast « The Pivot » qu’il avait eu « trois épisodes de dépression » au fil des ans.

« La première fois que la dépression m’a frappé, j’étais à l’Université de Miami. Je suis entré. J’étais en train de jouer. J’allais être le seul étudiant de première année à jouer. Et à cette époque, nous étions champions nationaux, champions nationaux en titre », a-t-il a expliqué, notant son enthousiasme à réaliser ses rêves dans la NFL.

Mais une blessure à l’épaule a mis fin à sa carrière de footballeur.

« Cela m’a envoyé en chute libre », a déclaré Johnson. « Je ne voulais pas aller à l’école. J’étais prêt à partir. J’ai quitté l’école. Je n’ai pas pris de mi-session, et je suis juste parti. Mais la chose intéressante, à cette époque, c’est que je ne Ce que c’était. »

Il a poursuivi: « Je ne savais pas ce qu’était la santé mentale. Je ne savais pas ce qu’était la dépression. Je savais juste que je ne voulais pas être là. Je n’allais à aucune des réunions d’équipe. Je ne participais pas dans n’importe quoi. »

Johnson s’est tourné vers la lutte, suivant les traces de son père, le lutteur Rocky Johnson.

« Je dis toujours que jouer dans la NFL a été la meilleure chose qui ne me soit jamais arrivée. Parce que cela m’a vraiment aidé à façonner et à informer qui je suis. »

Mais ce soulagement ne vient que du recul, et il a noté qu’il avait fait face à d’autres épisodes dépressifs plus tard dans sa vie.

« A cette époque, c’était difficile pour moi, et encore une fois, je ne savais pas ce que c’était », a déclaré Johnson. « Des années plus tard, j’ai vécu ça à nouveau quand j’ai divorcé, je ne savais pas ce que c’était. »

Finalement, Johnson a mieux appris à faire face et à demander de l’aide quand il en avait besoin.

« Vers 2017 environ, a traversé [it] un peu, mais je savais ce que c’était à ce moment-là, et heureusement à ce moment-là, j’avais des amis sur qui je pouvais m’appuyer et dire : « Hé, tu sais que je me sens un peu chancelant maintenant. J’ai un petit combat. Je vois le gris et non le bleu », a-t-il déclaré.

Plus tard dans le podcast, l’acteur et le lutteur ont discuté de l’importance de l’amitié, comme celle qu’il a avec sa co-star Kevin Hart.

« Avoir des amis est d’une importance vitale car vous vieillissez un peu parce que vous vous appuyez l’un sur l’autre. Vous pouvez vous ouvrir. Si vous avez une journée bancale, appelez-moi, je suis là. Comme ce genre de choses », a-t-il déclaré. a dit.

Plus que tout, Johnson attribue ses filles, Simone Garcia Johnson (lutte sous le nom d’Ava Raine), 21 ans, Jasmine Johnson, 7 ans, et Tiana Gia Johnson, 5 ans.

« La grâce salvatrice pour moi a vraiment été mes filles et le fait d’être un père de fille », a déclaré la star de « Young Rock ».

« Cela a été la grâce salvatrice parce que vous les regardez et vous réalisez que c’est vraiment de cela qu’il s’agit. Vous regardez l’alternative à, comment vais-je réagir en ce moment? Quelle est la meilleure façon dont je peux répondre en ce moment ? Pas maintenant – ils sont trop jeunes – mais en fin de compte, comment je peux les aider. Et c’est ainsi que j’ai réagi à ce moment, et j’espère que cela vous aidera également.

La star de « Black Adam » a également partagé des extraits de l’épisode du podcast sur ses réseaux sociaux, encourageant les gens à demander de l’aide s’ils ont du mal.

« J’ai travaillé dur au fil des ans pour acquérir les outils émotionnels nécessaires pour surmonter toute douleur mentale qui pourrait venir me tester. Mais il y a des années, je ne savais pas ce qu’était la lutte pour la santé mentale », a écrit Johnson.

Il a également noté que les hommes ont particulièrement besoin de s’ouvrir davantage.

« En tant qu’hommes, nous n’en parlions pas. Nous avons juste gardé la tête basse et travaillé dessus. Ce n’est pas sain, mais c’est tout ce que nous savions. »

« Si vous passez par votre propre version du bien-être mental qui se transforme en enfer mental, la chose la plus importante que vous puissiez faire est de parler à quelqu’un. »

Il a poursuivi : « Avoir le courage de parler à quelqu’un est votre super-pouvoir. J’ai perdu deux amis par suicide. Parlez à quelqu’un. Malgré ce que vous ressentez, vous n’êtes jamais seul. »