Dwayne Johnson offre sa bague à Molly Qerim, animatrice d’ESPN, après l’avoir complimentée – Voir le moment

Dwayne JohnsonLa générosité de ce pays est sans limites.

Le Rapide X star, 51 ans, est récemment apparue sur ESPN Première prise pour discuter d’une myriade de sujets avec l’animatrice Molly Qerim et les panélistes Stephen A. Smith et Shannon Sharpe – d’un match potentiel de WrestleMania avec Roman Reigns à être une fille papa et à offrir ses prédictions sur les matchs de championnat de l’AFC et de la NFC pour la programmation monstre de dimanche (désolé, fans de Swelce).

Mais la conversation a ensuite tourné vers la mode lorsque Qerim a complimenté la bague au petit doigt vintage de Johnson, qui s’est avérée être (selon Personnes) une bague en argent sterling David Yurman Empire Chevalière. La pièce vintage comporte des diamants noirs, et Qerim a admis qu’elle ne pouvait pas la quitter des yeux.

“Cette bague au petit doigt. Je ne sais pas si c’est vintage, mais je suis obsédé par les bagues si on ne pouvait pas le dire”, a déclaré Qerim. “Je l’ai regardé pendant toute la série. C’est incroyable.”

Puis, sans une once d’hésitation, Johnson a enlevé la bague et l’a remise à Qerim.

“Et voilà,” lui dit-il alors qu’elle haletait, “Tu es sérieux ?!”

Elle a ajouté : “Alors [WWE President] La belle-soeur de Nick Khan, Lisette Mora, est l’une de mes chères amies et elle est ma styliste. Et j’allais littéralement lui envoyer un texto du genre : “Nous avons besoin de quelque chose comme ce millésime.”

Johnson a confirmé que la bague était en fait vintage.

“Cela signifie beaucoup pour moi, mais cela signifie tellement que vous l’ayez dénoncé”, a-t-il ajouté.

Pour faire bonne mesure, Qerim a dû confirmer que Johnson était sérieux au sujet de lui offrir la bague.

Molly Qerim / Instagram

“Absolument”, a-t-il répondu. “Cent pour cent, oui.”

C’était un doux moment à l’antenne. À tel point que Qerim a commenté sur une publication Instagram capturant le moment : “J’ai eu la chance d’interviewer des personnes extraordinaires au fil des années, mais il y a une énergie et une lumière particulières dans The Rock. Un gars dur, mais vous pouvez sentir son cœur. Il est humble et voit les gens. Ce n’est pas un hasard s’il a autant de succès. Reconnaissant !”

Être généreux, c’est un peu le truc de Johnson.

Vous vous souviendrez du Balleurs La star a offert une maison au combattant prometteur de MMA Themba Gorimbo (oui, une maison !) après que l’acteur a appris que Gorimbo avait révélé qu’il n’avait que 7,49 $ sur son compte bancaire avant de se rendre à Las Vegas pour se battre.

“C’était l’argent qu’il me restait avant le combat et maintenant, Dieu m’a accordé une bonne victoire et ça va être une belle victoire à l’avenir”, a tweeté Gorimbo en mars. “S’il n’y avait pas eu les repas gratuits @ufc que j’ai commencé à recevoir après avoir signé le combat, je chanterais probablement une histoire différente. Reconnaissant.”

Johnson a ensuite sous-tweeté l’histoire de Gorimbo et il a ajouté, en partie, “J’ai aussi eu 7 dollars une fois. J’ai été là dans cette aventure.”

Johnson, qui vivait dans sa voiture alors qu’il luttait pour devenir lui-même lutteur, avait déjà perdu ses sept derniers dollars sur son compte bancaire. Après avoir connu le succès, Johnson a nommé sa société de production Seven Bucks Production, un clin d’œil à ses premières difficultés financières.

S’adressant à ET en août, Gorimbo a admis qu’il n’avait aucune idée que Johnson partageait une histoire similaire.

“[When] J’en ai parlé sur Instagram, je [didn’t] Je pense qu’il réagirait réellement à cette chose”, a admis Gorimbo. “J’étais déjà de retour au Zimbabwe à ce moment-là. Je vais être honnête quand il a dit : ‘Je te soutiens, mon frère’, sur les tweets… ça ne me semblait pas réel.”

C’est un joyau d’une histoire.

