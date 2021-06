Dwayne Johnson lance un nouveau spectacle avec Disney + – et ce n’est comme rien qu’il ait jamais fait auparavant

L’ACTEUR Dwayne Johnson’s s’est lancé dans une toute nouvelle série Disney+, Behind the Attraction.

Les fans des parcs et complexes Disney apprécieront cette nouvelle série qui promet un « coup d’œil ‘derrière le rideau’ » sur le développement des attractions et destinations les plus appréciées et les plus emblématiques.

Dwayne est un producteur exécutif de la série en dix parties, et elle comportera des séquences inédites.

Prêt à faire ses débuts 16e En juillet, la série explorera l’histoire de Haunted Mansion, Jungle Cruise, Tower of Terror, Space Mountain et plus encore.

Les téléspectateurs découvriront comment la Twilight Zone Tower of Terror s’est transformée en Guardians of the Galaxy Mission : Breakout !

L’affiche de la série montre des œuvres d’art pour Disneyland Railroad, Space Mountain, It’s a Small World, Haunted Mansion, Star Tours, Jungle Cruise, le monorail et le château de Disneyland.

Selon CNET, Dwayne animera également l’épisode Jungle Cruise de la série où il offrira aux téléspectateurs un aperçu d’une journée de la vie d’un skipper en balade.

L’épisode Haunted Mansion montrera comment il a inspiré des versions ultérieures comme Phantom Manor à Disneyland Paris et Mystic Manor à Hong Kong Disneyland.

L’épisode Star Tours nous fera également découvrir le développement de Star Wars : Galaxy’s Edge et de ses deux attractions, Millennium Falcon : Smugglers Run et Star Wars : Rise of the Resistance.

Dwayne interprétera également le chien de Superman, Krypto, dans l’animation DC League of Super-Pets, qui suit les aventures des amis à quatre pattes de certains des plus grands personnages de DC.

alerte série cool Notre @sevenbucksprod & @disneyplus vous apporter la série originale, DERRIÈRE L’ATTRACTION.

Un regard BTS sur la façon dont les plus grands manèges de Disney sont devenus ICONIQUES.

Regarder attentivement vous verrez « Skipper Frank » diriger l’AVENTURE D’UNE VIE de JUNGLE CRUISE #JUILLET16 pic.twitter.com/HRMvpOP9YU – Dwayne Johnson (@TheRock) 7 juin 2021

Getty Images – Getty

La nouvelle série promet un « coup d’œil ‘derrière le rideau' » sur le développement des destinations les plus appréciées[/caption]

Getty Images – Getty

La série en dix parties présentera des images inédites du développement des attractions les plus emblématiques[/caption]





Mesdames, messieurs et enfants de TOUS ÂGES, c’est avec plaisir que je vous présente notre étoile cloutée @DCSuperPets jeter @sevenbucksprod + @dccomics = SUPERHERO & SUPER VILLAIN FUN pour vous et vos familles dans le monde entier La hiérarchie du pouvoir dans l’univers DC est sur le point de changer

#SUPERPETS pic.twitter.com/4qdaVZYDvx – Dwayne Johnson (@TheRock) 8 juin 2021

L’icône de John Wick, Keanu Reeves, a récemment signé pour exprimer un personnage, rejoignant Kevin Hart, Natasha Lyonne, Diego Luna, Kate McKinnon et Vanessa Bayer.

Dwayne a tweeté un teaser avec la légende : « Mesdames, messieurs et enfants de TOUS ÂGES, c’est un plaisir de PRÉSENTER notre casting de stars @DCSuperPets.

« @sevenbucksprod + @dccomics = SUPERHERO & SUPER VILLAIN FUN pour vous et vos familles dans le monde entier. La hiérarchie du pouvoir dans l’univers DC est sur le point de changer #SUPERPETS. «

Jungle Cruise sortira en salles le 30 juillet et sur Disney+.