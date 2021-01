DWAYNE Johnson a publié la première bande-annonce de sa très attendue série biographique Young Rock.

Et il y a beaucoup à dire – ce corps ne se produit pas du jour au lendemain.

Johnson, 48 ans, a tweeté la bande-annonce épique et a taquiné: « Je vous verrai tous le 16 février!

«Et oui, à 15 ans, j’avais une moustache pleine et j’étais plus gros qu’un père d️ alors apportez vos sacs banane, la tequila et la nostalgie de la lutte!»

Une ligue de célèbres visages de la WWE est la vedette de la nouvelle série comique se déroulant dans les années 80 et 90 qui sortira le mardi 16 février sur NBC.

Young Rock se concentre sur différents chapitres de la vie de Johnson, de grandir dans une famille forte et résiliente, à être entouré par les personnages sauvages de sa famille de catcheurs professionnels.

L’émission explorera les montagnes russes folles qui ont façonné sa vie et en ont fait l’homme qu’il est aujourd’hui, ainsi que les personnages plus grands que nature qu’il a rencontrés en cours de route.

La star n’avait que 5 £ à son nom lorsqu’il a commencé sa carrière de catch, mais a récolté un impressionnant 73 millions de £ (97 millions de dollars) en 2019 – ce qui a fait de lui l’acteur le mieux rémunéré à Hollywood cette année-là.

Il est né en Californie le 2 mai 1972, mais a grandi en Nouvelle-Zélande, à Hawaï et en Pennsylvanie.

Johnson vient d’une longue lignée de lutteurs. Son père était Rocky Johnson, un lutteur célèbre des années 70.

Son amour du football américain transparaît dans la bande-annonce – The Rock a joué pour l’Université de Miami dans les années 1990 et a signé un contrat de 11,5 millions de livres sterling (15 millions de dollars) l’année dernière pour acheter la ligue de football américain XFL.

Le joueur de football américain Nate Jackson incarne le légendaire Junk Yard Dog avec le lutteur professionnel français et Matthew Willig dans le rôle du grand lutteur décédé Andre the Giant.

La star a amassé une énorme richesse et posséderait maintenant un manoir de 4 millions de livres sterling (5 millions de dollars) à Miami, ainsi qu’une ferme en activité en Virginie.

Fin 2019, il a acheté un méga-manoir de 7 millions de livres sterling (9,3 millions de dollars) près d’Atlanta, en Géorgie.

La pile gargantuesque comprend huit chambres et une piscine, ainsi qu’une cave à vin et une écurie de 12 stalles.

Dwayne possède également des hôtels particuliers à Hollywood, en Floride et à Londres.

Dans la bande-annonce, il dit aux téléspectateurs « vous ne tournez jamais le dos à la famille » et Johnson l’a prouvé à Noël 2018, lorsqu’il a offert à sa mère le cadeau d’une nouvelle maison qu’il a révélée dans une vidéo Instagram.

Il est également la célébrité la mieux payée d’Instagram, où il peut facturer 800000 £ par publication (986000 $) en raison de ses 192 millions d’abonnés.

Si ses partisans étaient un pays, ils seraient le huitième pays le plus peuplé de la planète.