DWAYNE ‘the Rock’ Johnson a attiré l’attention des fans avec un hommage émotionnel à son père associé à la bande-annonce de sa nouvelle série télévisée.

le ancienne star de la WWE a révélé les scènes passionnantes du biopic Young Rock, basées sur ses années de formation, dans lesquelles il jouera et produira.

La bande-annonce bourrée d’action montre des clichés polaroid inédits de l’homme de 47 ans, ainsi que des scènes de film à indice d’octane élevé de lui escaladant un bâtiment, conduisant un énorme camion et se balançant à partir d’un câble.

Une variété d’acteurs sont également vus jouer American Dwayne à différentes étapes de sa vie.

Parallèlement au teaser de la série NBC, le père de trois enfants né en Californie a rendu hommage à son propre père, le lutteur Rocky Johnson.

Il a écrit: «Mesdames et messieurs, voici votre premier regard sur @nbcyoungrock.

«J’aurais vraiment aimé que mon père soit là pour voir celui-ci. Maaaaan, il aurait été fier.

« Et oui, je frappais clairement le cul de la puberté à 15 ans et je devenais un magnat de la tequila à l’âge de 10 ans 😂🥃🤦🏽‍♂️

« J’ai hâte de vous faire rire un peu vous et vos familles et de partager quelques leçons de vie que j’ai apprises en cours de route. »

Il a ensuite révélé la date de sortie de la série en 11 parties en ajoutant: « Frapper vos salons le 16 FÉVRIER 🖤 »

Ses mots ont laissé les utilisateurs d’Instagram extrêmement émus avec une écriture: « Votre père aurait été si fier. »

Un deuxième le rassura: « Il le voit clair comme du cristal », comme l’écrit un troisième: « Pops regarde très fier. »

Un autre utilisateur d’Instagram a posté: « Ne vous inquiétez pas … votre père est déjà fier de vous et vous regarde d’en haut. Vous avez sa bénédiction homme. »

Le lutteur devenu acteurSon nouveau projet suivra sa vie à travers son enfance, son adolescence et son adolescence.

Annonçant la nouvelle émission sur les réseaux sociaux, Dwayne, qui devrait apparaître dans chaque épisode, a comparé sa vie à Forrest Gump et a promis que la série montrerait « le bon, le mauvais, le laid ».

Dans un précédent article sur Instagram, il a écrit: «J’ai vu tous mes amis – succès, échec, sans-abri, expulsions, tentatives de suicide, arrestations, moments difficiles, bons moments, temps difficiles, temps forts.

« Et tout ça m’est arrivé quand j’ai eu 21 ans. C’est une émission sur ma jeune vie. Et les leçons que j’ai apprises. Le bon, le mauvais, le laid mais TOUJOURS DRÔLE.

« Excité de vous amener dans ce voyage de jeter un regard sur ma vie passée, à travers l’objectif de ce que l’avenir nous réserve. Et qui sait ce que cela pourrait être. »

Son émission à une seule caméra sera également produite par Nahnatchka Khan de Fresh Off The Boat, qui a co-écrit le pilote avec Jeff Chiang.

La star de Baywatch est née à Hayward, en Californie, où il a vécu avec sa mère Ata Johnson, son père lutteur professionnel Rocky et ses frères et sœurs Curtis et Wanda Bowles.

Dwayne a brièvement vécu en Nouvelle-Zélande avec la famille de sa mère pendant son enfance avant de retourner aux États-Unis.

Young Rock devrait faire ses débuts aux États-Unis sur NBC le 16 février.