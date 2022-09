Dwayne Johnson fait l’éloge de “The Whale” de Brendan Fraser et remercie la star de “Mummy Returns” pour son premier rôle à Hollywood

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Dwayne “The Rock” Johnson était autrefois connu comme le “champion du peuple” dans le ring de catch. Dans son nouveau monde en tant que l’une des stars de cinéma les plus convoitées, il est reconnu pour avoir un cœur d’or.

Johnson a reconnu le rôle central de Brendan Fraser dans le lancement de la carrière de Johnson à Hollywood tout en tweetant son soutien à l’acteur de “The Whale” après un moment réconfortant filmé en vidéo. Fraser a reçu une ovation debout de six minutes au Festival du film de Venise après la première du film dimanche.

Fraser, 53 ans, a atterri à New York à l’aéroport international John F. Kennedy mardi après-midi après quelques jours de presse éclair pour le prochain film de Darren Aronofksy, qui a généré un buzz aux Oscars pour son rôle de Charlie, un reclus de 600 livres. homme qui lutte à la fois mentalement et physiquement alors qu’il tente de renouer avec sa fille adolescente.

Johnson, qui est l’une des célébrités les plus suivies sur toutes les plateformes de médias sociaux, a tweeté son soutien indéfectible à Fraser près de 20 ans après que le couple ait travaillé ensemble sur “The Mummy Returns”. Ce film est sorti le 4 mai 2001, avec un budget de 98 millions de dollars et a rapporté 435 millions de dollars au box-office.

BRENDAN FRASER TOMBE EN LARMES, “LA BALEINE” REÇOIT 6 MINUTES DE STANDING OVATION AU FESTIVAL DU FILM DE VENISE

“Mec, ça me rend si heureux de voir cette belle ovation pour Brendan”, a tweeté l’ancienne star de la WWE tout en partageant une vidéo de spectateurs applaudissant continuellement pour Fraser après la première.

“Il m’a soutenu dans sa franchise Mummy Returns pour mon tout premier rôle, qui a lancé ma carrière à Hollywood. Enracinement pour tous vos succès frère et félicitations à mon pote Darren Aronofsky. #TheWhale.”

BRENDAN FRASER PARLE DE LA TRANSFORMATION DE 600 LIVRES DANS ‘LA BALEINE’: ‘JE VOULAIS DISPARAÎTRE’

“The Whale” catapulte Fraser à nouveau sous les projecteurs après des années où la star de “Encino Man” est restée basse suite à de multiples interventions chirurgicales pour traiter des maux physiques dus à l’exécution de ses propres cascades. Il a également fait face aux répercussions d’avoir parlé d’une agression présumée de 2003.

Fraser était de bonne humeur alors qu’il traversait le terminal en poussant un chariot à bagages après son retour d’Italie, où son nouveau film a reçu des éloges.

Après la projection plus tôt cette semaine, Fraser a été visiblement ému par la réponse au film. Il pouvait à peine se tenir debout alors que la foule applaudissait une fois le générique lancé.

“Brendan Fraser est de retour – et il a sangloté pendant l’ovation debout de six minutes # Venezia79 pour #TheWhale”, a tweeté Ramin Setoodeh de Variety.

“L’ovation debout pour #TheWhale était si enthousiaste, Brendan Fraser a essayé de quitter le théâtre mais les applaudissements de la foule l’ont fait rester.”

Lors d’une interview avec des journalistes avant le spectacle, Fraser a montré sa gratitude pour “l’accueil chaleureux” qu’il a reçu depuis qu’il a discuté de son dernier travail.

“J’ai hâte de voir comment ce film fera une profonde impression sur tout le monde autant que sur moi”, a-t-il déclaré via Le New York Times.

Fraser s’est rappelé avoir dû porter une grande quantité de prothèses qui pesaient parfois jusqu’à 300 livres pour jouer Charlie, un personnage reclus basé sur la pièce de 2012 hors Broadway de Samuel D. Hunter.

“J’avais besoin d’apprendre à bouger d’une nouvelle manière”, a déclaré Fraser. “J’ai développé des muscles que je ne savais pas que j’avais. J’ai même ressenti une sensation de vertige à la fin de la journée lorsque tous les appareils ont été retirés, comme on se sentirait en descendant du bateau sur le quai ici à Venise.”

Mais marcher sur les traces de Charlie a donné à Fraser “une appréciation pour ceux dont les corps sont similaires parce que j’ai appris qu’il faut être une personne incroyablement forte physiquement, mentalement, pour habiter cet être physique. Et je pense que c’est Charlie.”

Le rôle représente un grand retour pour la carrière de Fraser. C’est son premier rôle principal en près d’une décennie. La star de “The Mummy” a des rôles cette année dans le dernier western de Martin Scorsese “Killers of the Flower Moon” et avec Dawn Olivieri et Marcia Cross dans “Behind the Curtain of Night”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était à nouveau enthousiasmé par les perspectives de sa carrière, Fraser est resté humble.

“Ma boule de cristal est cassée”, a déclaré Fraser. “Je ne sais pas si le vôtre fonctionne, mais retrouvez-moi après le spectacle, et nous jetterons un coup d’œil ensemble.”