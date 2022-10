Dwayne Johnson explique qu’il tient son bébé à l’événement “Black Adam”

Le Rock aime les enfants !

Personne ne fait un déploiement à succès comme Dwayne The Rock Johnson qui a été littéralement partout sur Terre pour promouvoir son épopée de super-héros “Black Adam” qui fait son chemin dans les salles ce week-end.

“C’est toujours un cliché de dire que quelqu’un est né pour jouer un rôle, mais dans ce cas, c’est vrai”, a déclaré le réalisateur Jaume Collet Serra sur ‘The Rock’ dans un interview avec EO. « Le film est arrivé à cause de lui. Il est l’énergie et la poussée qui ont permis de faire ce film.

Les fans se sont réunis pour voir la star plus grande que nature lors d’événements promotionnels “Black Adam” bondés qui ont culminé au Mexique où il a tenu le bébé d’un fan dans un moment hilarant et adorable qui est devenu super viral.

Si cela ne vous donne pas envie de voter pour le candidat potentiel à la présidentielle “The Rock”, rien ne le fera.

Nous avons rencontré la star de “Black Adam” qui nous a fait vivre ce moment magique dans notre interview dont vous pouvez profiter ci-dessous :

Dans “Black Adam”, “The Rock” joue dans le tout premier long métrage sur le super-héros le plus grand (et le plus méchant) de DC à travers l’objectif de Jaume Collet-Serra (“Jungle Cruise”).

Près de 5 000 ans après avoir été doté des pouvoirs tout-puissants des anciens dieux et emprisonné tout aussi rapidement, Black Adam est libéré de sa tombe terrestre et prêt à déchaîner sa forme unique de justice sur le monde moderne.

Regardez la bande-annonce ci-dessous :

Johnson joue aux côtés Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Sarah Chahi, Marwan Kenzari, Bodhi Sabonguiet étoiles émergentes Noé Centineo et Quintessa Swindell avec qui nous avons discuté dans une interview que vous pouvez apprécier ci-dessous :

“Black Adam” arrive dans les salles le 21 octobre.