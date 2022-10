Dwayne Johnson explique pourquoi « Black Adam » est une source d’inspiration ; blagues, il a mangé des beignets pour se préparer au rôle

Dwayne “The Rock” Johnson assume son premier rôle de super-héros, et il prend son travail de super-héros au sérieux !

L’acteur a parlé à Fox News Digital de son programme d’entraînement pour “Black Adam”, tout en soulignant l’influence positive qu’il pense que la diversité des acteurs aura sur les enfants.

“Tous les enfants regarderont ‘Black Adam’ et la JSA [Justice Society of America] et la distribution, la couleur et la diversité que nous avons dans notre distribution et notre équipe et dire: “Je peux être ça””, a déclaré Johnson lors de la première mondiale de “Black Adam” à New York.

Johnson, la star du dernier film de super-héros de DC, a été rejoint sur le tapis rouge par ses co-stars de “Black Adam”, dont Pierce Brosnan, Noah Centineo et Aldis Hodge.

Johnson a déclaré à Fox News Digital qu’il était inspiré par Black Adam depuis qu’il était enfant et qu’il pouvait particulièrement s’identifier au personnage de bande dessinée fictif en raison de sa “peau brune”.

“C’est pourquoi je fais pression pour ce film depuis si longtemps, depuis tant d’années”, a déclaré Johnson avec un sourire. “Black Adam m’a influencé quand j’étais enfant et m’a fait penser : « Oh, je peux faire ça ! Je peux être ça ! »”

Johnson a poursuivi en disant qu’il espère que non seulement les enfants de couleur, mais “tous les enfants” regarderont le nouveau super-héros de DC – ainsi que la distribution diversifiée – comme source d’inspiration.

“Je veux aussi qu’ils pensent que c’est la norme”, a déclaré Johnson à propos de la distribution diversifiée du film. “Ça va être la norme.”

Le casting du film représente une variété d’origines et d’ethnies différentes.

Johnson a également plaisanté sur le tapis rouge, disant en riant à Fox News Digital qu’il avait mangé “des beignets et des gâteaux et un tas de s — je ne devrais pas manger” lorsqu’on lui a demandé comment il s’était entraîné pour le film.

“Non, j’ai travaillé très dur pour ça”, a déclaré Johnson. “Je voulais être dans la meilleure forme de ma vie, c’était du moins mon objectif.”

L’acteur a noté qu’il n’avait eu “qu’une seule chance” avec le rôle et avait travaillé dur pour tout donner à la performance. Johnson a déclaré que peu importe la direction prise par le film – bonne ou mauvaise – il avait finalement “tout donné”.

“Black Adam” est réalisé par Jaume Collet-Serra et est un spin-off du film de super-héros DC 2019, “Shazam”. Le film suit le personnage anti-héros titulaire de Johnson qui a été emprisonné pendant 5 000 ans avant d’être libéré dans le monde moderne.

“Black Adam” sortira le 21 octobre.