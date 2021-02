La nouvelle sitcom autobiographique de Dwayne Johnson sur NBC « Young Rock » est-elle un match pour sa vraie vie?

L’ancien lutteur devenu star de cinéma d’action, qui a figuré en tête de la liste des acteurs les mieux payés de Forbes ces deux dernières années, mine son éducation pour la nouvelle sitcom d’une demi-heure qui fera ses débuts mardi (8 HNE / PST). Trois acteurs incarnent le pionnier du People’s Eyebrow à différentes étapes de sa vie: Adrian Groulx (Johnson enfant vivant à Hawaï), Bradley Constant (adolescent en Pennsylvanie qui volait des articles de créateurs) et Uli Latukefu (en tant qu’Université de Miami. joueur de football).

Johnson apparaît également dans la série, réservant chaque épisode dans des interviews simulées avec un journaliste (Randall Park) alors qu’il réfléchit à sa vie tout en faisant campagne pour le président en 2032.

Johnson, 48 ans, tire ses sources des histoires passées avec son père, les copains de Rocky « Soul Man » Johnson, y compris André le Géant, et les difficultés financières de sa famille. Il félicite le créateur de la série Nahnatchka Khan pour avoir abordé le portrait de sa « vie follement Forrest Gump-ian que j’ai eu la chance d’avoir, (qui) était complexe et impressionnante et folle et incroyable », dit-il dans une interview.

Johnson accueille également la chance de « regarder en arrière sur ces choses et de rire et de les livrer au public d’une manière qui les fera sourire et les fera rire. »

La première de mardi présente les trois versions de Johnson à l’écran, rebondissant entre les différents acteurs et étapes de sa vie. Les prochains épisodes se concentreront sur une partie de sa vie à la fois. Johnson insiste sur le fait que les histoires sont toutes vraies (ou du moins vraies).

«Ce qui est amusant à propos de« Young Rock », c’est tout ce que les gens voient dans ce premier épisode et tout au long de la saison, tout s’est passé», dit Johnson. «Maintenant, ce que nous faisons, c’est peut-être que c’est arrivé une année différente, peut-être que c’est arrivé dans une ville différente.

La série doit faire une émission divertissante adaptée à la télévision en réseau.

À un moment donné de la première, Dwayne, 10 ans (alors également connu sous le nom de «Dewey») offense un groupe de lutteurs en qualifiant le sport de «faux». En réponse, André (Matthew Willig) soulève le jeune garçon par ses épaules pour qu’ils soient au niveau des yeux et lui ordonne de «ne jamais utiliser le mot F.». Puis les deux câlins. Johnson décrit ce moment télévisé comme « la version familiale » de l’incident.

« Honnêtement, ce qui arriverait, c’est que lorsque je sortais de la ligne comme ça, je serais amené sur le ring », dit-il. « Leur manière de discipline était de me prendre sur le ring. Et j’ai battu mon a … d’une manière que j’ai appris à quel point la lutte n’est pas fausse.

Lors de la première de « Young Rock », l’adolescent Johnson achète une voiture pour gagner en indépendance. Et bien que ce soit une bonne affaire à 103 $, il est venu avec quelques occupants inattendus. Dans sa vraie vie, Johnson se souvient avoir conduit sur l’autoroute dans la première voiture qu’il avait achetée «à un crackhead» quand «j’ai dû dévier dans l’épaule parce qu’un autre crackhead est sorti de l’arrière. Et puis je me suis arrêté et j’ai dû expulsez-le et j’ai dit: «C’est ma voiture maintenant. C’est donc arrivé. «

Ce dévouement à présenter la vérité signifie-t-il que Johnson veut présider le bureau ovale? En 2017, l’acteur a déclaré qu’il «envisageait sérieusement» une course et n’a toujours pas exclu cette possibilité.

«J’envisagerais une élection présidentielle à l’avenir si c’est ce que les gens veulent», dit-il. « Vraiment, je veux dire cela, et je ne suis pas du tout désinvolte avec ma réponse. Cela dépendrait des gens … Alors j’attendrais et j’écouterais. J’aurais mon doigt sur le pouls, mon oreille au sol. »

