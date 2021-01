Cela, espère Johnson, donnera à la prochaine sitcom sur sa vie une authenticité que le public appréciera.

« Ma vie – vous savez, nous utilisons ces termes » sauvage « et » fou « et ce sont des mots géniaux que nous utilisons pour promouvoir ce truc – mais c’était incroyablement compliqué, et c’était incroyablement difficile de grandir. » Johnson a déclaré aux journalistes mardi lors d’une conférence de presse virtuelle. « Et, vous savez, nous avons spécifiquement suivi ces échéances dans ma vie qui ont été des moments très déterminants. »

« Young Rock » se concentre sur trois périodes – lorsque Johnson avait 10, 15 et 18 ans – ainsi qu’une version de réalité alternative de Johnson en 2032, quand il fait campagne pour le président. Les jeunes acteurs Adrian Groulx, Bradley Constant et Uli Latukefu jouent Johnson – connu par sa famille sous le nom de « Dewey » – à ces âges et sont chargés de donner vie aux histoires du passé de la superstar.

Le spectacle plonge dans tout, des manières parfois rebelles de Johnson à ce qu’il décrit comme sa relation «compliquée» avec son père lutteur, Rocky Johnson.