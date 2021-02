La star hollywoodienne et superstar de la WWE Dwayne Johnson dit que toutes les filles de sa vie se sont révélées être de grands égalisateurs de sa vie. Le héros d’action s’est rendu sur Instagram pour partager une image d’elle-même alors qu’il marchait tout en tenant la main de l’une de ses filles.

« Chaque homme veut un fils, mais chaque homme a besoin d’une fille. Toutes mes filles sont devenues les grands égalisateurs de ma vie – je suis entouré d’oestrogène et je ne l’aurais pas autrement », a-t-il écrit avec l’image.

« Et mec, j’espère qu’elle ne se lassera jamais de tenir ces grandes mains de dinosaures, même si je soupçonne qu’elle le fera un jour », at-il ajouté.

Johnson a trois filles – Jasmine Lia et Tiana Gia avec sa femme Lauren Hashian et Simone Alexandra d’un précédent mariage.

Sur le plan du travail, il sera bientôt vu aux côtés de Gal Gadot et Ryan Reynolds dans « Red Notice ». Il partira ensuite dans une balade bourrée d’action avec Emily Blunt dans le film basé sur le manège Disneyland du même nom. Le film réalisé par Jaume Collet-Serra se déroule au début du XXe siècle et suit le voyage d’un capitaine de bateau fluvial (Johnson) et d’un scientifique (Blunt) alors qu’ils se rendent dans la jungle pour trouver l’arbre de vie.