La star hollywoodienne Dwayne Johnson a confirmé qu’il n’apparaîtrait dans aucun futur film « Fast and Furious » tout en répondant aux commentaires de son ancienne co-star Vin Diesel. Selon Fox News, Diesel avait précédemment affirmé qu’il devait donner à certaines de ses co-stars de « Fast and Furious » un « amour dur », dont Johnson « s’est moqué ».

Dans une interview publiée mercredi par The Hollywood Reporter, Johnson a déclaré: « J’ai ri et j’ai beaucoup ri. Je pense que tout le monde a ri à ça. Et je vais m’arrêter là. Et que je leur ai souhaité bonne chance. Je Je leur souhaite bonne chance sur ‘Fast 9’. Et je leur souhaite bonne chance sur ‘Fast 10’ et ‘Fast 11’ et le reste des films ‘Fast and Furious’ qu’ils font qui seront sans moi.

Lors d’une interview avec un média en juin, Diesel avait finalement abordé la tension entre lui et Johnson, qui aurait commencé après que les deux aient cessé de filmer « The Fate of the Furious » en 2016.

Diesel a déclaré au point de vente: « C’était un personnage difficile à incarner, le personnage de Hobbs. Mon approche à l’époque était beaucoup d’amour dur pour aider à obtenir cette performance là où elle devait être. En tant que producteur de dire, d’accord, w » va prendre Dwayne Johnson, qui est associé à la lutte, et nous allons forcer ce monde cinématographique, les spectateurs, à considérer son personnage comme quelqu’un qu’ils ne connaissent pas – Hobbs vous frappe comme une tonne de briques. «

Parlant plus loin sur le sujet, il a ajouté : « C’est quelque chose dont je suis fier, cette esthétique. Cela a demandé beaucoup de travail. Nous devions y arriver et parfois, à ce moment-là, je pouvais donner beaucoup d’amour dur. Pas feliniesque, mais je ferais tout ce que j’aurais à faire pour obtenir des performances dans tout ce que je produis.

La querelle de Diesel et Johnson aurait commencé après que Johnson ait partagé un message dans lequel il qualifiait ses co-stars masculines de la franchise « Fast and Furious » de « bonbons a–es ». Bien que Johnson n’ait jamais nommé Diesel spécifiquement, la rumeur disait que Johnson pensait qu’il était difficile de travailler avec l’acteur.