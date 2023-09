Dwayne Johnson confirme les rumeurs de son match contre Roman Reigns à Wrestlemania 39

Le légendaire Dwayne ‘The Rock’ Johnson pourrait taquiner une tête d’affiche potentielle de Wrestlemania en taquinant une querelle avec l’actuel champion universel incontesté de la WWE, Roman Reigns.

On dit que tous deux sont cousins, mais pas par le sang. Les deux sont en bons termes depuis un certain temps, Reigns travaillant même avec Johnson dans la franchise Fast en tant que membre de la famille Johnson dans le film.

Cependant, la montée en puissance de Roman Reigns est imparable et il semble que l’affrontement entre les deux stars samoanes pourrait être inévitable. La liste actuelle ne semble avoir personne pour le moment qui puisse égaler le battage médiatique généré par Reigns.

Plutôt que de laisser le stock de Reign s’éteindre, ils pourraient organiser un moment unique en le confrontant au Rock.

Dans l’émission Pat McAfee, The Rock a été vu dans une interview dans laquelle il était ouvert à l’idée de le voir affronter le chef tribal Roman Reigns.

The Rock avait confirmé dans l’interview qu’il était prévu qu’il fasse la une de Wrestlemania 39 contre Reigns et était même parvenu à un accord verbal avec le président de la WWE, Vince McMahon, et le président, Nick Khan au début de 2022. Cependant, les personnes impliquées étaient Je n’ai pas réussi à comprendre comment l’histoire allait progresser.

Johnson voulait donner aux fans un scénario plus long, un scénario qui n’intéressait probablement pas la WWE et son absence signifiait que Cody Rhodes gagnerait le match Rumble alors qu’il revenait de sa blessure aux muscles pectoraux déchirés et allait de l’avant et défiait Reigns pour son championnat universel incontesté de la WWE.

Johnson étant opposé à Reigns pourrait donner à l’univers de la WWE un match similaire à celui entre The Rock et John Cena qui était commercialisé comme un combat unique, le battage médiatique était irréel car les fans étaient divertis avec de brillantes promotions et finalement un scénario incroyable pour le plaisir des fans.

Un autre élément unique du scénario pourrait être l’héritage samoan que partagent les deux lutteurs. Cela pourrait être utilisé par les créateurs pour apporter une toute nouvelle dimension à la signification du chef de tribu, plutôt que de rebondir avec des gens comme les Uso que certains membres de l’univers de la WWE ont été épuisés de voir.