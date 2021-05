Dwayne Johnson a souvent été confondu avec une fille en tant qu’enfant | Nouvelles des gens

Los Angeles: Dwayne Johnson se souvient comment, enfant, d’autres enfants lui demandaient s’il était une fille parce qu’il avait des « traits doux » et « des cheveux afro vraiment doux » quand il était jeune.

Dwayne a fait sa marque dans la lutte professionnelle en tant que The Rock avant de frapper la superstar d’Hollywood, et son père Rocky Johnson était également un lutteur professionnel à l’époque. En raison de la vocation de son père, la famille a dû beaucoup voyager, ce qui a obligé Dwayne à changer constamment d’école et à essayer de se faire de nouveaux amis.

«Je m’assois à côté d’un enfant, et dans les 60 secondes, il dit: ‘Puis-je vous demander quelque chose?’ J’ai dit: «Ouais». Il dit: «Êtes-vous un garçon ou une fille? Je dirais qu’entre 7 et 11 ans, les gens pensaient que j’étais une petite fille parce que j’avais des traits vraiment doux et que j’avais des cheveux afro vraiment doux », se souvient Dwayne en parlant à Sunday Today, rapporte femalefirst.co.uk.

L’acteur a partagé ses réflexions sur ses ambitions présidentielles et a déclaré qu’il serait intéressé à briguer le poste si les gens « veulent que cela se produise ».

« J’ai un objectif, une ambition et un intérêt pour unir notre pays. Si c’est ce que veulent les gens, alors je le ferai. Si le moment vient où il y a un bon nombre de personnes qui veulent que cela se produise, alors Je vais y réfléchir », dit-il.