La sortie de Dwayne Haskins par l’équipe de football de Washington lundi n’était pas vraiment une surprise, mais elle a néanmoins mis le joueur de 23 ans à travers la sonnerie, a-t-il révélé dans une interview émouvante avec WUSA 9 DC.

« C’était juste beaucoup d’émotions », a déclaré Haskins à la chaîne de télévision lorsqu’on lui a demandé sa réaction à la renonciation. « Vraiment déçu et triste. Merci pour l’opportunité que Washington m’a donnée. »

Haskins a décrit sa gratitude pour la chance que l’organisation lui a donnée d’être un quart-arrière de la NFL et de retourner dans sa région d’origine.

« Cela a été une longue semaine », a ajouté le quart-arrière. « La semaine la plus difficile, la pire semaine de ma vie. Toutes les bonnes choses finissent par se terminer. »

Haskins a déclaré qu’il voulait apprendre de ses erreurs et gagner une autre opportunité dans la NFL, et espère qu’un changement de décor aidera. Interrogé sur ce qu’il a appris de ses décisions, Haskins a déclaré: « Je n’ai aucun doute que je peux surmonter cela, que je peux grandir, que je peux être une meilleure personne, un meilleur athlète, un meilleur quart-arrière, un meilleur leader à cause de cela. »

Malgré les deux premières saisons professionnelles malheureuses, l’amour de Haskins pour le jeu n’a pas diminué, a-t-il déclaré. Le produit Ohio State Buckeyes trouve toujours la joie de gagner, de lancer des passes de touché et de «l’atmosphère de fraternité», a-t-il déclaré. Il s’est également excusé d’avoir laissé tomber ses coéquipiers.

« Je vais utiliser cela comme une motivation à l’avenir », a-t-il déclaré. « Les gens voient toujours le succès, mais ils ne voient pas les échecs, ils ne voient pas les hauts et les bas du jeu. J’ai vécu beaucoup de choses avec ça, mais je n’ai jamais laissé l’amour du jeu. quitte mon esprit ou mon cœur. »

Haskins pourrait être réclamé par une autre équipe de la NFL dès mardi après-midi.

Suivez Chris Bumbaca sur Twitter @BOOMbaca.