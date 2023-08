Dwayne Haskins aurait été extorqué et drogué avant sa mort

La succession du défunt quart-arrière de la NFL Dwayne Haskins est parvenue à un «règlement partiel» dans un procès lié à sa mort au milieu d’allégations selon lesquelles il aurait été drogué, volé et soumis à un chantage avant sa mort.

En avril dernier, Haskins est décédé tragiquement après avoir été heurté par un camion-benne alors qu’il tentait de traverser une autoroute après que son véhicule aurait manqué d’essence en entrant sur l’autoroute.

Les rapports de toxicologie ont montré qu’il était légalement ivre et qu’il aurait eu de la kétamine dans son système. Malgré les circonstances, la veuve de Dwayne Haskins, Kalabrya Haskins, a intenté une action contre trois des 14 personnes ou entités au nom de la succession de son défunt mari.

The Associated Press rapporte que la succession est parvenue à un règlement partiel avec le chauffeur, le propriétaire et le courtier du camion à benne basculante qui a heurté et tué Haskins. La succession a allégué que le conducteur du camion roulait trop vite, conduisait de manière imprudente et avait une charge de chargement dépassant la limite de poids légale.

Le procès allègue également que l’ancienne star de l’Ohio State a été droguée et volée par un homme et trois femmes dans les heures précédant l’accident.

USA aujourd’hui rapporte que des actes présumés se sont produits dans un hôtel de Boca Raton, en Floride, dans un practice de golf haut de gamme, un bar et une discothèque. Le procès allègue que les quatre individus ont délibérément drogué Haskins « pour le faire chanter et le voler » avant l’accident, mais aucune accusation pénale n’a été déposée contre l’une des parties et rien n’a encore été déposé devant le tribunal pour étayer aucune des allégations.

Même avec cette nouvelle, il y a encore 10 autres accusés poursuivis par la succession et en attente d’une date de procès.