Clignez des yeux et vous manquerez le récepteur large de l’ouest du Michigan D’Wayne Eskridge (AP Photo / Al Goldis)

D’Wayne Eskridge est sa propre source de secrets d’initié, avec la connaissance d’ouvrir des portes verrouillées et l’exécution pour annuler la reconnaissance défensive. Comment arrêtez-vous une menace qui connaît déjà vos plans pour le contrecarrer?

Recrue trois étoiles de la Bluffton High School de l’Indiana en 2016 et bénéficiaire de seulement deux offres de Division One, Eskridge s’est engagé envers les Broncos de l’Ouest du Michigan à adopter une mentalité d’outsider alors qu’il s’attaquait à s’affirmer comme l’un des plus explosifs du pays récepteurs.

Mais en 2019, la vision tunnel alors que la dynamite défensive a frappé une déviation indésirable lorsque Eskridge s’est retrouvé relocalisé au cornerback. Il voulait seulement être receveur, alors pourquoi changerait-il?

« L’entraîneur m’a approché en disant qu’un dépisteur des Chiefs de Kansas City a dit que cela montrerait davantage ma polyvalence sur le terrain de football », explique Eskridge. « Je ne voulais pas du tout faire ça, j’ai pensé à beaucoup de choses. Mais une fois que j’ai finalement endossé le virage, je suis devenu le meilleur corner et le meilleur receveur de l’équipe à l’époque. »

Entre sa vitesse sur piste et son expertise en course, il a étouffé les receveurs de l’opposition alors qu’il évoluait sans doute pour devenir le meilleur arrière défensif de l’équipe. L’astuce du métier? Il savait tout sur les fausses têtes, les modèles de relâchement et les doubles mouvements.

Eskridge s’est aligné dans la secondaire des Broncos lors des quatre premiers matchs de la campagne, terminant avec 14 plaqués et quatre défenses contre les passes avant de subir une fracture de la clavicule de fin de saison tout en jouant comme receveur.

Non seulement son mandat en tant que corner à plein temps s’est arrêté brusquement, mais il a également eu une autre occasion de compléter son tableau de statistiques de receveur. Néanmoins, la frustration initiale et l’incertitude sur le commutateur de position se sont combinées avec l’expérience elle-même pour donner une leçon précieuse.

« Il va y avoir des choses que je dois faire que je ne veux pas nécessairement faire, mais pour le meilleur de moi-même et de ma famille, ce sera quelque chose que je dois faire », a ajouté Eskridge.

« C’était vraiment difficile. Ça allait être ma saison de breakout cette année-là mais, comme je l’ai dit, une fois que ça a cliqué dans ma tête et que j’ai su les cartes qui m’ont été distribuées, je devais juste l’attaquer, parce que si je continue à perdre du temps. pour trouver un autre moyen d’éviter cela, je perds du temps pour me rendre dans la NFL et c’est ce que je veux faire. Le dépisteur a dit cela, et c’est ce que je devais faire. «

Eskridge interrompt une passe dans la zone des buts destinée à Cody White de l’État du Michigan (AP Photo / Al Goldis)

Tout comme le fait d’être receveur lui a permis de s’épanouir au cornerback, la vie au cornerback lui a fourni des compétences transférables en tant que receveur. Par conséquent, cette connaissance d’initié.

Entrer dans les crampons de ceux chargés de l’arrêter a élargi la compréhension d’Eskridge des couvertures et sa capacité à exploiter les points faibles, tout en perfectionnant naturellement son suivi de balle.

« Cela m’a beaucoup plus aidé en tant que receveur que comme corner », a-t-il admis. « Cela a ralenti le jeu pour moi, j’ai compris ce qui mettrait un coin sur ses talons depuis que j’ai joué le poste, réalisant qu’ils me font certaines choses pour me mettre mal à l’aise, donc pouvoir avoir ça dans ma poche pendant que je » Je joue à l’offense, cela m’a amené à un autre niveau.

Dans le film The Longest Yard, un détenu, Unger, décrit le demi offensif vedette de l’équipe de la prison, Earl Megget, comme «si vite qu’il rend les gens rapides et non rapides». Eskridge correspond à ce projet de loi.

Cela fait partie de ce qui l’a aidé à passer si facilement au cornerback, c’est ce qui lui a ouvert la voie pour renforcer son projet de stock en tant que l’un des récepteurs les plus dynamiques de la classe 2021.

Eskridge (1) cherche à échapper à l’attention de la sécurité de Ball State Cardinals JT Wahee (Photo de Michael Allio / Icon Sportswire via AP)

Le joueur de 24 ans répond au besoin de vitesse de la NFL moderne.

«J’ai l’impression d’avoir toujours été rapide», dit-il avec un sourire. «J’ai toujours été le gamin extérieur à me moquer de rien quand il s’agissait de tous les sports, alors j’ai couru toute ma vie et fait ce genre d’activités. J’ai vraiment l’impression que c’est quelque chose que j’ai raffiné au fil des ans et que j’ai gagné. avec un travail acharné, j’ai l’impression d’apporter beaucoup de vitesse à la table.

« La piste était définitivement une grande partie de ma vie, ça me manque vraiment beaucoup. J’ai remporté le 200m lors de ma première année au lycée, j’ai terminé deuxième au 100m et j’ai obtenu comme septième au saut en longueur. Puis dans mon année senior, j’étais premier au 100m et au 200m et j’ai terminé deuxième au saut en longueur, donc j’étais M. Indiana Athlétisme cette année-là, il y avait vraiment beaucoup de bons moments. «

Eskridge a toujours incité et dominé les jeux de tag en grandissant. Il est devenu ce gamin à l’école que tout le monde défierait sur les courses de sprint: «Ils n’ont jamais gagné», dit-il.

Il a du mal à se souvenir de la dernière fois qu’il a perdu une course, que ce soit au lycée ou à l’université. Cela n’arrive pas trop souvent, et quand c’est le cas, ce n’est généralement que par un cheveu.

Eskridge a réussi 122 attrapés pour 2260 verges et 15 touchés au cours de ses cinq saisons avec l’ouest du Michigan (photo de Frank Jansky / Icon Sportswire via AP)

L’un des défis à relever avec cette vitesse a été de l’exploiter et de l’appliquer aux situations de football, à savoir polir le calendrier des itinéraires en collaboration avec son quart-arrière et le compléter par un changement de direction brutal.

«Avec la piste, vous courez à pleine vitesse quoi qu’il arrive», explique-t-il. «Le football, vous devez être capable de jouer dans cette zone grise où vous êtes à pleine vitesse mais en contrôle.

«J’ai vraiment appris que la manière difficile d’entrer à l’université parce que j’étais juste plus athlétique que tout le monde à Indiana, donc je pouvais fuir tout le monde assez facilement, mais une fois que je suis arrivé à l’université et j’ai commencé à voir la technique et tout comme ça alors je a dû apprendre cela. «

Eskridge a récemment mis les jets en marche lors du Pro Day de l’ouest du Michigan alors qu’il enregistrait un temps de tableau de bord non officiel de 40 verges de 4,38 secondes, insistant par la suite sur le fait qu’il croit toujours qu’il est un « gars de 4,29 ».

Malgré une saison tronquée, l’espoir du deuxième jour a quand même réussi à enregistrer des chiffres de haut niveau en carrière en réalisant 34 attrapés pour 784 verges et huit touchés en six matchs, aux côtés de 457 verges de retour pour le coup d’envoi et d’une autre visite dans la zone des buts.

À l’intérieur de cela, cinq matchs de réception de 100 verges, y compris ses quatre attrapés pour 212 verges et trois touchés contre le centre du Michigan, alors qu’Eskridge passait du temps à l’extérieur et dans la machine à sous.

Eskridge attrape une passe sur le demi de coin des Toledo Rockets Samuel Womack (Joel Bissell | MLive.com via AP)

« Je peux jouer les trois positions du receveur large », a-t-il déclaré. « Je me sens dangereux à l’extérieur et à l’intérieur. L’intérieur me donne probablement plus de place pour travailler, donc ce serait probablement un trait mais à l’extérieur j’aime faire des sorties, j’aime le faire exploser. »

Eskridge note un accent important à l’approche de la saison sur l’amélioration des itinéraires de retour et de curl qui lui permettent de glisser les hanches des arrières défensifs afin de les affronter avec le ballon en main, qui dépendait de ce contrôle avec lequel il est capable. pour sortir d’un sprint.

Il a terminé cinq ans à l’ouest du Michigan avec un film de jeu illustrant une vitesse électrisante avec et sans le ballon, un parcours de précision, une excellente vision, des mains fortes dans la circulation et la polyvalence nécessaire pour contribuer également aux situations de balayage de jet et de fin de course. comme dessous et comme une menace profonde capable de prendre le dessus sur une défense.

La facilité avec laquelle il est capable de créer une séparation le voit transformer des inclinaisons de base en jeux de blocs qui changent la donne, ce qui est peut-être là où les comparaisons avec Tyreek Hill découlent en partie de la manière similaire dont sa vitesse est exploitée par les Chiefs de Kansas City.

«Je suis bien sûr dynamique dans plusieurs postes», a-t-il poursuivi. « Mais il y a toujours des choses que vous pouvez affiner ou améliorer. Moi qui suis sous-dimensionné, ça va toujours être des sorties et moi étant aussi explosif que je le suis, ça va venir à contrôler, donc je travaille toujours sur mes détails quand ça vient à l’exécution de route, au blocage et à quelque chose comme ça. «

« Je n’aime pas trop les comparaisons simplement parce que je pense qu’il y a certaines choses qu’il (Hill) fait à un grand niveau sur lesquelles je vais éventuellement travailler. Et il y a des choses que je fais mieux quand il s’agit de le blocage et la polyvalence de jouer différentes positions, des équipes spéciales et tout. J’essaie juste de me faire un nom et de me faire un nom pendant ma saison recrue et à partir de là. « Comparaisons entre Eskridge sur Tyreek Hill

Eskridge révèle comment il se promène dans la maison en imitant les sorties mortelles du receveur large des Green Bay Packers Davante Adams, qui a maîtrisé l’art de laisser des arrières défensifs dans son sillage avec un jeu de jambes bien préparé à la ligne de mêlée.

« Tout type de violence quand il s’agit de sortir du ballon, je l’applique toujours à mon jeu, en le regardant faire particulièrement », dit-il. «J’adore tous les types de versions rapides. Maintenant, j’arrive à la page où mes versions commencent à devenir patientes et je travaille vraiment sur la publication au lieu de simplement faire la publication.»

La bande revendique également une éthique de travail féroce, qu’il s’agisse de sa conscience et de sa volonté de tracer des routes secondaires à l’unisson avec son quart-arrière brouillé ou de défier les doutes sur son cadre de 5 pieds 9 pouces pour transporter des captures contestées.

Le dynamisme sur le terrain est quant à lui égalé par la réputation qu’il a acquise en tant que bloqueur exceptionnel, un trait qu’Eskridge pense qu’il est autant le reflet de qui il est que tout ce qu’il offre.

« Cela vient juste de qui je suis, je suis un type de joueur sérieux et je joue toujours au-delà du coup de sifflet », a-t-il déclaré. « Le fait d’être sous-dimensionné est probablement l’un des endroits où je suis le plus vulnérable, alors je devais simplement amener cela à un autre niveau en ce qui concerne le blocage. Je passe du temps là-dessus vraiment, plus que les autres. »

La saison de repêchage et la nature implacable des évaluations des joueurs ont réintroduit des questions familières concernant la taille d’Eskridge. Alors qu’il craignait autrefois que ce soit un facteur qui aurait pu le voir négligé, il n’a jamais douté que sa capacité athlétique était de «haut niveau».

Ayant joué dans un plus petit marché universitaire, ce n’est pas vraiment avant le Senior Bowl que le potentiel d’Eskridge a attiré la reconnaissance nationale qu’il méritait. Pour l’instant, cependant, il est tout à fait content de laisser les autres dans une classe de récepteurs étoilés prendre le feu des projecteurs alors qu’il attend patiemment la chance de faire ses preuves dans la NFL.

Cette chance se rapproche de plus en plus.

«Ce sera définitivement spécial», dit-il. «Le 1% pour aller dans la NFL est réel, je vois pourquoi c’est celui par centre, juste à cause de tout le travail acharné qui va dans ce domaine.

« Les gens ont des circonstances différentes pour arriver à ce niveau, mais le mien est sorti du muscle, c’était toujours plus que tout le monde et moi-même. Ce sera très spécial pour moi et quelque chose que je n’oublierai jamais. »

Restez sur les chaînes numériques de Sky Sports pour rester au courant des dernières nouvelles et des interviews exclusives avant le repêchage de la NFL 2021, qui sera diffusé en direct sur Sky Sports NFL à partir du jeudi 29 avril.