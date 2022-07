dvsn nie avoir encouragé la tricherie sur “Si je me fais prendre”

Depuis la sortie de leur nouveau single, “If I Get Caught”, la semaine dernière, les deux dvsn ont été sur la défensive grâce en partie à beaucoup d’indignation face à la toxicité perçue du morceau.

La directrice principale du contenu de BOSSIP, Janeé Bolden, a rencontré les membres de dvsn Daniel Daley et le producteur Ninteteen85 (né Paul Jefferies) pour approfondir un peu plus les croyances du groupe concernant la chanson, la tricherie, la toxicité et les commentaires de grande valeur qui continuent de trouver leur chemin. dans des conversations sur “Si je me fais prendre”.

Lorsqu’on leur a demandé si la chanson était un hymne toxique, Daniel et Nineteen85 ont immédiatement nié promouvoir la tricherie avec le single.

“C’est un hymne honnête”, a déclaré Daniel à BOSSIP. « En toute honnêteté », intervint Nineteen85.

“Cette chanson n’est même pas réservée aux hommes”, a ajouté Daniel. “J’ai vu tant de femmes au cours des dernières 48 heures commencer à le prendre et à faire leurs vidéos de selfie, en faisant les réponses qu’elles jugent appropriées parce qu’elles le disent maintenant. C’est une chanson honnête sur le sujet et sur l’ego. Cet album est une histoire. C’est important de savoir. C’est le début. C’est le premier chapitre du voyage de ce gars. Nous avons des gens qui disent “Donnez-nous du R&B qui pleure sous la pluie”. Je ne peux pas vous donner ça sans vous donner d’abord la partie qui pleure. Nous comprenons. Nous ne disons pas tricher et votre fille doit l’accepter – ce n’est PAS ce que nous disons.

Pour être juste, la chanson ressemble beaucoup au début d’un combat, qui n’a pas encore commencé à toucher les répercussions qui pourraient suivre.

“La réalité de la situation est que vous pouvez avoir cette mentalité et finir par perdre votre fille”, a déclaré Daniel à BOSSIP. «Vous pouvez aussi avoir cette mentalité et finir par perdre bien plus que votre fille, selon le type de personne que vous avez. Cela peut aller de différentes manières, mais dans ces moments-là, c’est comme ça que les gens peuvent se sentir, c’est une vraie mentalité que les gens portent.”

Daley ne ment pas à ce sujet, et c’est peut-être pour cette raison que certaines personnes (victimes de tricherie ?) sont si excitées. Ce qui est clair dans notre conversation avec dvsn, c’est qu’ils étaient prêts à ce que la chanson et les expériences personnelles des gens sur le sujet fassent parler les gens.

“C’est ce que nous savions qu’il allait se passer”, a déclaré Daniel à BOSSIP. “Fais-moi confiance. Nous avons testé ce disque 100 fois. Nous remplissions les salles de pièces aléatoires et jouions de la musique et chaque fois que nous mettions cette chanson, nous partions et revenions et la salle se disputait – pendant des heures. Ce que j’espérais, au début, c’était que nous sortirions ce disque et que nous aurions cette grande conversation sur l’honnêteté, l’hypocrisie et les doubles standards, tout arriverait – ce qui arrive maintenant, mais les premiers jours ont juste été déclenchés, choqués les gens détruisant la chanson mais réalisant ensuite qu’ils l’aimaient.

Ce à quoi ils n’étaient pas aussi préparés, c’était la réponse d’être tellement plus grande. En fait, ils n’ont pas tardé à souligner que les critiques qui ont exprimé leur mépris pour la voie moins romantique que le r&b moderne a empruntée pourraient avoir besoin de tenir un miroir avant de lancer des fléchettes sur les artistes qui font la musique.

“Si quelqu’un connaît notre musique, nous l’avons fait”, a déclaré Daniel à BOSSIP. « Il y a beaucoup d’artistes qui ont fait ce genre de musique. On a surtout fait beaucoup de disques qui traitent de ça. Nous vous avons donné ce genre de dossiers. Ont-ils atteint le même niveau grand public? Non. Alors qui est vraiment toxique ? Est-ce que ce sont les gens qui écoutent et parlent de choses ? Ou est-ce l’artiste ? Parce que vous semblez vous nourrir de ça.

Nineteen85 a également rapidement accepté, notant que le disque reflète bien l’époque.

“Ils réagissent simplement à l’énergie négative, alors qu’il y avait tant d’autres choses que nous avons faites qui n’avaient pas cela et que la réaction n’était qu’une fraction de cela”, a ajouté Nineteen85. Je pense que c’est le moment où nous en sommes. Les médias sociaux, ils vont toujours partager ce qui fait parler les gens sur ce qui les fait se sentir mieux, un peu comme, quel est le thème sous-jacent de ce qui n’est pas dit. Même avec ce bilan, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites sur le bilan dans tous ces débats. C’est un record, comme le disait Daniel, qui va dans les deux sens. Il n’y a pas que les hommes qui disent : « Si je me fais prendre en train de tricher… Il y a beaucoup de femmes qui ressentent la même chose et elles vont revenir à la maison avec leur mec et j’espère que ce mec sait : ‘Eh bien, si tu le fais encore aime-moi, alors comment allons-nous résoudre ce problème ? » Nous sommes tout autour de gens dont nous savons qu’ils trichent.

Daniel a rapidement compris ce que Paul écrivait.

“Cela va juste dans l’air du temps”, a ajouté le chanteur de dvsn. “De nos jours, personne ne veut rester, personne ne veut résoudre les problèmes parce que tout le monde pense qu’il a des options illimitées. Vous pouvez être au milieu de nulle part et vous dire : « Je peux aller chercher le plus grand chanteur, le basketteur ou le prince d’Abu Dhabi ou autre. Vous pouvez avoir un accès direct à n’importe qui, ce qui a changé la façon dont les gens sont. Ce thème et cette chanson résonnent parce que c’est très réel en ce moment et qu’il y a beaucoup de gens qui s’en occupent des deux côtés. À la fois le positif où ils sont comme ‘cela ne m’arrive pas et la fin où ils ont l’impression que cela m’est déjà arrivé auparavant, j’ai déjà dû entendre cela auparavant et je peux m’identifier à cela ou je suis déclenché et je suis en colère parce que cela m’est arrivé.

Alors que beaucoup de gens ont noté que le son du groupe est un grand écart par rapport à leurs deux premiers projets, nous sommes surpris qu’il n’y ait pas eu plus de lien entre leur nouvelle direction et l’influence de leur collaborateur Jermaine Dupri. Vous vous souviendrez peut-être que Dupri s’est inspiré de ses propres expériences de vie en travaillant avec Usher sur “Confessions”. Alors que Dupri a pris la parole au cours du week-end pour défendre le single, dvsn a également chanté les louanges du producteur pour son rôle dans le disque et la sécurisation de l’échantillon “Song Cry” au cœur de la chanson.

“Jermaine est passé de héros admiré à nous, pour aimer Big Homie, un frère à ce stade”, a déclaré Daniel à BOSSIP. «La question de savoir comment cela fonctionne avec lui est différente de ce qu’elle était il y a des mois, car maintenant, c’est comme si nous entrions et nous mettions au travail. Une chose dans laquelle il est un génie, c’est de rendre les choses géniales très simples. C’est l’autre chose qui frotte les gens, c’est que c’est si accrocheur et si facile à retenir que c’est comme si vous ne pouviez pas vous en éloigner. C’est en fait lui qui a inventé le refrain. J’ai écrit les couplets, 85 voici celui qui a dit, ‘faisons-en un chant et je vais lui donner ce bop en dessous, pour qu’ils puissent le jouer dans les clubs’, parce que ça ne se passait pas comme ça à l’origine . C’est donc la collaboration qui s’est produite là-bas qui a créé ce truc, mais ça a commencé avec Jermaine et bigups pour lui. “Même avec l’échantillon aussi”, a ajouté Nineteen85. “Nous étions un peu en train de faire des allers-retours pour savoir si nous devions utiliser l’échantillon de Jay, puis je lui ai simplement dit:” Je ne sais pas si nous allons obtenir cette autorisation. Et il était comme, ‘Écoute, fais ce que tu as à faire sur le disque, je vais parler à Jay.’ “C’est génial de voir comment cela a fini par être une si belle partie de l’histoire parce que je ne m’y attendais pas”, a déclaré Daniel à BOSSIP. “Je pensais que ce serait juste un tas d’appels avec des avocats d’affaires, le fait que ce n’était qu’un texte personnel entre amis qui sont des GOATS qui était un moment super fan pour nous.”

Si vous avez regardé le clip “If I Get Caught”, il y a une conversation qui s’est déclenchée dans l’intro où Daniel rappelle à sa petite amie qu’il est un homme qui attire les femmes et c’est quelque chose qu’elle aime chez lui.

Cela n’a probablement pas aidé le groupe à se distancer de feu Kevin Samuels, dont les commentaires sur les hommes et les femmes de grande valeur se sont révélés très controversés dans les conversations entre les sexes.

“Je déteste le terme de grande valeur, cela implique que les autres ont moins de valeur”, a déclaré Nineteen85 à BOSSIP. “Je ne souscris pas à cette pensée”, a ajouté Daniel. “Pour moi, je n’accepterais rien de ma fille si elle était milliardaire ou si elle travaillait chez H&M. Si nous restons réalistes, je vois les commentaires et j’ai vu un commentaire qui était comme ‘All you’ les gars arrêtez de penser que vous êtes dvsn. La tricherie est un sport riche ni ** un. C’était une fille qui disait ça. C’est très réel. Les gens pensent, ‘Si je suis avec ce joueur de balle, je dois accepter le style de vie ou si je suis avec cet artiste, je dois accepter le style de vie.’ Je comprends que c’est une chose réelle que les gens ont intégrée dans leur psychisme, mais je ne souscris pas à cela.

Nineteen85 a poussé la conversation un peu plus loin, notant que la raison pour laquelle certaines personnes pensent que tromper ne devrait pas être la mort d’une relation est que la fidélité n’est pas ce que tous les célibataires attendent de nos jours.

“Je pense que cela a aussi à voir avec votre objectif final pour la relation”, a déclaré Nineteen85 à BOSSIP. “Si vous recherchez certaines choses dans la relation, cela peut être la stabilité dans le domaine financier, le style de vie ou autre. Si vous recherchez ces choses, vous ne serez peut-être pas aussi offensé par d’autres choses, car c’est ce que vous recherchez. Si vous recherchez juste un certain lien avec une personne, alors toutes les autres choses n’ont pas d’importance. Cela va dans les deux sens. Je pense que beaucoup d’hommes entrent dans des relations à la recherche de choses superficielles qu’ils peuvent publier sur leur femme et je pense que beaucoup de femmes entrent dans des relations à la recherche de choses superficielles qu’elles peuvent prendre. Nous avons créé une société où vous avez la fille trophée et le gars qui offre le style de vie et il y a beaucoup de gens qui, à un certain niveau, décident : “Je veux à quoi ça ressemble.” Ou tout ce qui coche ces cases. Si je ne suis pas d’accord avec certaines des autres choses mais que je peux cocher suffisamment d’autres cases, mmmmmm, je ne dirai peut-être pas grand-chose au début.

Si vous avez regardé le clip de “If I Get Caught”, les visuels suivent la petite amie de Daniel découvrant des preuves de tricherie sur un téléphone qu’elle pense qu’il a laissé après être sorti pour une soirée avec les gars. La vidéo suit Daniel et son meilleur ami Mal jouant aux cartes, buvant et socialisant avec des femmes extrêmement sensibles, mais à la fin de la nuit, Daniel reste respectueux et fidèle à sa petite amie et finalement il s’avère que le téléphone avec la preuve en fait appartient à Mal. Dans cet esprit, nous avons dû demander si les membres de dvsn avaient déjà regardé le téléphone de leur partenaire à la recherche de signes de tricherie.

“J’étais beaucoup plus jeune”, a admis Nineteen85 à BOSSIP. “Je me disais : ‘Pourquoi est-ce que je fais ça ? parce que si je trouve quelque chose, je vais faire demi-tour et dire que j’ai vérifié votre téléphone et que j’ai trouvé ça, je n’aime même pas cette conversation parce que où va-t-elle aller ? “J’ai vérifié un téléphone une fois et j’étais super dégoûté de moi-même”, a déclaré Daniel à BOSSIP. « Je peux honnêtement dire que je ne suis pas allé vérifier. J’utilisais son téléphone pour faire quelque chose et quelque chose est apparu et il n’y avait rien alors j’ai commencé à aller voir mais je me sentais dégoûté de moi-même. “Cela ne va nulle part parce que je faisais quelque chose qui n’était pas digne de confiance et j’ai découvert que vous faisiez quelque chose qui n’était pas digne de confiance, alors où cela nous mène-t-il?” Nineteen85 a accepté. Il a également ajouté que les notions de genre jouent également dans ses sentiments dans une certaine mesure. “J’ai l’impression qu’il est beaucoup plus accepté pour les femmes de traverser des épreuves ou de traquer le comportement de leur homme à un certain niveau.”

En fin de compte, le groupe dit que la chanson met juste en lumière à quel point les couples ont besoin de communiquer honnêtement sur leurs besoins et leur comportement. Mais cela prendrait une vraie conversation GROWN. Combien de personnes sont prêtes pour ÇA ?

“Super développé et la plupart des gens ne meurent pas en grandissant”, nous a dit Daniel à la fin de notre discussion.

Après avoir entendu le point de vue de Daniel Daley et Nineteen85 sur “If I Got Caught”, vos sentiments ont-ils changé à propos de la chanson ?