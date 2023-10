DVIDS – Actualités – Les professionnels de la sous-traitance de la division NUWC de Newport connectent les petites entreprises aux besoins technologiques de la Marine

NEWPORT, RI – Les professionnels de la sous-traitance de la division du Naval Undersea Warfare Center (NUWC) de Newport ont joué un rôle essentiel lors de l’événement Defense Innovation Days parrainé par la Southeastern New England Defence Industry Alliance du 28 au 30 août, en mettant en relation plus de deux douzaines d’exposants avec des scientifiques. et des ingénieurs au centre de guerre.

Andrew Nagelhout, chef adjoint du département des contrats, et Chris Kenney, responsable de la division des achats 1, étaient présents pour répondre aux questions des représentants de l’entreprise sur la manière de faire affaire avec le gouvernement fédéral.

« Une entreprise venait nous voir et demandait en gros : « Comment puis-je faire affaire avec NUWC ? » », a déclaré Nagelhout. « À ce moment-là, je leur demande quel type de travail ils font. Je capture leurs cartes de visite. J’envoie des e-mails à des départements spécifiques susceptibles d’être intéressés par la technologie, le service ou le produit qu’ils proposent.

Nagelhout a déclaré que les entreprises présentes « couvraient toute la gamme » en termes de ce qu’elles avaient à offrir – des solutions de cybersécurité aux tests aériens – et sa connaissance institutionnelle de ce sur quoi travaillent les scientifiques et les ingénieurs de la Division Newport l’a aidé à établir une connexion.

« Chris et moi avons une assez bonne idée de ce que fait chacun des départements et de quels pourraient être leurs intérêts. Cela nous permet d’affiner un peu plus », a déclaré Nagelhout. « Dans la plupart des cas, j’ai envoyé un e-mail au chef de division et j’ai envoyé une copie à l’entrepreneur en lui disant : « C’est ici que je pense qu’ils peuvent vous aider. »

La plupart des représentants qui se sont adressés au stand de Division Newport provenaient de petites entreprises qui cherchaient à savoir comment établir une relation.

Nagelhout les a dirigés vers le site Web externe du centre de guerre [link – https://www.navsea.navy.mil/Home/Warfare-Centers/NUWC-Newport/ ] et a demandé à Sarah Heard, directrice du Bureau des petites entreprises, d’indiquer aux entrepreneurs une série d’événements commerciaux à venir parrainés par la Division Newport.

Il s’agit notamment d’une réunion du SeaPort-NxG et du Conseil des contrats le 17 octobre et d’une journée de l’industrie de la grève organisée par le département des systèmes de combat de guerre sous-marine de la division Newport le 2 novembre. Les deux événements auront lieu à la division Newport. Heard a félicité SENEDIA pour avoir dressé une liste d’orateurs de qualité qui comprenait la vice-chef des opérations navales, l’amiral Lisa Franchetti et le secrétaire de la Marine Carlos Del Toro.

« Beaucoup d’entre eux ont parlé des priorités de la Marine et du rôle que jouent les petites entreprises dans ces priorités », a-t-elle déclaré.

Division Newport s’est engagée à accroître la participation des petites entreprises et la concurrence globale dans ses acquisitions. Le centre de guerre favorise le réseautage et les relations avec les principaux et sous-traitants tout en s’efforçant d’atteindre les objectifs socio-économiques des petites entreprises en adoptant la philosophie « Pensez d’abord aux petites entreprises ».

Un processus approfondi, de haut en bas, depuis la haute direction jusqu’aux niveaux inférieurs, démontre que ces efforts font une différence, car les indicateurs de performance penchent continuellement dans une direction positive. Par exemple, au cours de l’exercice 2023, 354 millions de dollars sur 775 millions de dollars (45,6 %) ont été versés aux petites entreprises sur le total des obligations admissibles des petites entreprises. Au cours de l’exercice 2022, ces chiffres s’élevaient à 299 millions de dollars sur 708 millions de dollars (42,2 %).

Heard a déclaré qu’environ 96 % des habitants du Rhode Island sont employés par de petites entreprises, elles sont donc essentielles à l’économie de l’État.

Julie Kallfelz, directrice du Northeast Tech Bridge, qui cherche à mettre en relation les partenaires industriels de la région avec des scientifiques et des ingénieurs, était également présente à la conférence afin de fournir plus rapidement des capacités à la flotte et aux combattants.

Les événements à venir incluent une vitrine technologique (LIEN : Technology Showcase | 401 Tech Bridge) le 24 octobre dans l’espace de collaboration situé au 127 John Clarke Road à Middletown, Rhode Island, de 13 h 30 à 16 h 30 et une journée de démonstration UXV à Division Newport le 5 décembre.

Le NUWC Newport est le centre de guerre le plus ancien du pays, dont l’héritage remonte à la station de torpilles navales établie sur Goat Island dans le port de Newport en 1869. Commandée par le capitaine Chad Hennings, le NUWC Newport maintient d’importants détachements à West Palm Beach, en Floride, et à Andros. Island aux Bahamas, ainsi que des installations d’essai à Seneca Lake et Fisher’s Island, New York, Leesburg, Floride, et Dodge Pond, Connecticut.

Rejoins notre équipe! Division NUWC Newport, l’un des 20 plus grands employeurs du Rhode Island, emploie une main-d’œuvre diversifiée, hautement qualifiée, instruite et compétente. Nous sommes continuellement à la recherche d’ingénieurs, de scientifiques et d’autres professionnels STEM, ainsi que d’experts talentueux dans les domaines des affaires, de la finance, de la logistique et d’autres services de soutien qui souhaitent être à l’avant-garde de la recherche et du développement sous-marins. Veuillez vous connecter avec NUWC Division Newport Recruiting sur ce site – https://www.navsea.navy.mil/Home/Warfare-Centers/NUWC-Newport/Career-Opportunities/ et suivez-nous sur LinkedIn @NUWC-Newport et sur Facebook @ NUWCNewport.