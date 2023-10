DVIDS – Actualités – Les Marines testent les technologies émergentes au Combat Center

MARINE CORPS AIR-GROUND COMBAT CENTER, Californie — Le Marine Corps Air Ground Combat Center (MCAGCC) est devenu un centre essentiel pour l’innovation au sein du Corps des Marines des États-Unis. Le plus grand centre de formation du Corps des Marines en son genre, le MCAGCC est devenu un terrain d’essai essentiel pour les technologies émergentes.

Les Marines du groupe de contrôle de l’entraînement et de l’exercice tactique (TTECG), du Marine Air Ground Task Force Training Command, MCAGCC, de concert avec l’Office of Naval Research (ONR), ont testé une plate-forme robotique quadrupède appelée « chèvre robotique », en septembre 2017. 9, 2023. Les tests TTECG et ONR ont tiré un lance-roquettes antichar léger M72 à partir de la chèvre robotique. La chèvre robotique peut transporter divers capteurs ou systèmes d’armes qui seraient autrement transportés par un Marine.

« Au lieu de laisser un Marine gérer le système d’arme et manipuler les sécurités, nous pourrions y installer un mécanisme de déclenchement à distance qui permettrait que tout se fasse à distance », a déclaré le 1er lieutenant Aaron Safadi, officier en charge de la section d’intégration des technologies émergentes. TTECG. « Le Marine pourrait être à couvert et dissimulé, le système d’arme pourrait avancer et le Marine pourrait manipuler les sécurités depuis un endroit sûr tout en permettant à ce système d’arme de se rapprocher de sa cible. »

MCAGCC est la plus grande base du Corps des Marines avec une abondance de champs de tir permettant de tester des plates-formes robotiques, des systèmes de réalité augmentée et d’intelligence artificielle. De plus, le MCAGCC organise chaque année plusieurs exercices à grande échelle, réunissant un large éventail de personnel pour mieux comprendre comment utiliser cette robotique.

Selon Safadi, l’aptitude du MCAGCC à tester les technologies émergentes réside dans son environnement permissif de tir réel et sa richesse en ressources de connaissances. La présence du TTECG au MCAGCC, combinée à l’afflux continu de diverses unités de formation chaque année, offre une occasion unique d’observer et d’étudier les procédures opérationnelles standard ainsi que les tactiques, techniques et procédures d’une grande partie du Corps des Marines. Cette richesse d’expérience et de connaissances fait du MCAGCC l’endroit idéal pour tester et perfectionner de nouvelles technologies militaires.

Des exercices à grande échelle, tels que l’exercice de combat de la Force opérationnelle air-sol maritime (MWX), donnent aux Marines l’occasion de tester les technologies émergentes dans le cadre d’un exercice force contre force non programmé. Cela permet aux Marines de voir comment mettre en œuvre une nouvelle technologie et comment la contrer également. Les plates-formes robotiques testées au MWX peuvent aller des petits systèmes d’avions sans pilote au HDT Hunter Wolf, un véhicule sans pilote de 2 200 livres capable de transporter divers capteurs ou armes lourdes dans l’espace de combat.

Les Marines du MCAGCC ont également commencé à mettre en œuvre des réalités virtuelles pour faciliter la formation. Le Battle Simulation Center a développé une technologie de formation virtuelle en collaboration avec l’ONR pour former les contrôleurs aériens tactiques interarmées et les contrôleurs aériens avancés dans un environnement plus sûr, économique et réaliste.

Force Design 2030 joue un rôle important dans les tests et l’intégration continus de la robotique au MCAGCC. Tester les technologies émergentes, telles que la robotique, s’aligne sur les objectifs de Force Designs 2030 en fournissant une plate-forme pour évaluer le caractère pratique et l’efficacité de ces systèmes robotiques destinés à être utilisés sur les champs de bataille du futur.

MCAGCC contribue à l’objectif plus large du Corps des Marines consistant à garantir que les Marines soient équipés des outils et des capacités les plus avancés pour les futurs scénarios de guerre.