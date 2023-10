VICENZA, Italie – Le Teatro Olimpico (Théâtre Olympique), un théâtre de la Renaissance de l’architecte Andrea Palladio, qui fait ici partie du site du patrimoine mondial de l’UNESCO, a présenté une représentation significative sur l’arrivée des Américains à Vicence en 1955, au Théâtre du Soldat, le Caserma Ederle, 21 octobre.

“Caserma Ederle est l’endroit idéal pour présenter ‘Les Américains à Vicenza’, une histoire écrite par Goffredo Parise, originaire de Vicence, publiée en 1958”, a déclaré Antonio Stefani, journaliste de longue date pour Il Giornale di Vicenza, le journal local depuis 1915, ainsi que pour les magazines de théâtre.

“J’ai sans aucun doute pensé au récit de Parise, un peu fantastique, mais inspiré d’un fait réel”, a déclaré Stefani qui a adapté l’histoire décrivant la première arrivée des troupes américaines d’Autriche le 29 septembre 1955.

Stefani a été invité par le directeur du Teatro Olimpico, Giancarlo Marinelli, à participer à la représentation de clôture de la 76e saison des classiques de l’Olimpico, avec un spectacle qui pourrait s’accorder avec le thème du programme de cette année « Stella Meravigliosa », qui signifie étoile merveilleuse. Le spectacle présenté au Théâtre des Soldats était la première fois qu’une production du Teatro Olimpico était présentée sur Caserma Ederle.

Stefani a expliqué que les deux spectacles ont été joués pour moitié en anglais et pour moitié en italien, afin de favoriser la compréhension du public mixte.

“J’espère que c’est le début d’un processus qui mènera à de futurs échanges”, a déclaré Stefani. Il sait qu’il existe de nombreuses activités théâtrales à Caserma Ederle. “À l’avenir, j’aimerais peut-être voir une comédie musicale produite ici et jouée hors poste, et amener certains de nos projets ici.”

Le même point de vue a été exprimé par le major-général Todd Wasmund, commandant général de la SETAF-AF, qui a souligné à quel point il s’agissait d’une excellente occasion de découvrir le patrimoine culturel de Vicence.

« Nous sommes ravis que nos hôtes italiens aient partagé une partie de leur culture et de leur histoire. C’est aussi l’occasion de célébrer nos amitiés durables. Il est normal que la semaine prochaine, la SETAF-AF célèbre son 68e anniversaire », a déclaré Wasmund.

En plus de découvrir l’héritage culturel de la ville, le partenariat avec le Teatro Olimpico sur ce projet a été une occasion d’échanges interculturels selon Jerry Brees, directeur du Théâtre des Soldats.

« La collaboration du metteur en scène, des acteurs et des techniciens avec notre communauté théâtrale a été incroyable. Nous avons vraiment apprécié l’opportunité de travailler ensemble vers l’objectif commun d’un grand divertissement théâtral pour nos deux communautés », a-t-il déclaré.

Sur scène, aux côtés de Stefani, se trouvaient trois musiciens et membres de la « Tema Academy », une troupe de théâtre pour jeunes de Trévise dirigée par Giovanna Cordova. L’un d’eux, Matteo Rossetto, s’est produit en italien et en anglais. Il est passionné de théâtre depuis la quatrième année et pensait que jouer en anglais était tout un défi.

“Absolument, j’adore parler en anglais, et ce n’est pas si difficile pour moi de jouer en anglais et je suis vraiment excité”, a-t-il déclaré après sa répétition générale.

Après la représentation du soir, Cordova a exprimé son appréciation pour l’accueil qu’ils ont reçu en poste.

« Venir ici était merveilleux et la communauté nous a accueillis d’une manière fantastique », a-t-elle déclaré.

Pour les jeunes artistes, c’était une façon d’en apprendre davantage sur le passé et de le chérir puisqu’ils n’étaient pas nés au moment où les événements racontés se sont produits, a-t-elle déclaré.

«Ils se sont amusés et l’ont fait avec beaucoup de plaisir et pour eux, c’était une ‘aventure’.»

L’« aventure » a également été de pouvoir créer ce spectacle dans un lieu différent pour le directeur artistique du Teatro Olimpico Marinelli.

«Lorsque j’ai été nommé directeur du théâtre, il y a cinq ans, j’ai dit que j’essaierais d’amener l’Olimpico partout. Être ici aujourd’hui avec l’histoire de Parise, avec la jeunesse et avec l’un de mes phares au cours de ces cinq années, Antonio Stefani, qui représente la mémoire de l’Olimpico lui-même, je ne nierai pas que c’est une fierté”, a déclaré Marinelli.

« En cinématographie, le « temps du rêve » est le moment où, entre le coucher du soleil et le crépuscule, se trouve le meilleur moment pour que le directeur de la photographie capture des images, filme. Pour moi, le « moment de rêve » de ces cinq années est là.