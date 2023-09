DVIDS – Actualités – Le technicien de physiothérapie de Camp Pendleton sélectionné pour un programme de doctorat

Un technicien en physiothérapie affecté au centre médical expéditionnaire 150 Alpha a été sélectionné pour suivre le programme de doctorat en physiothérapie de l’armée américaine – Baylor University à partir de janvier 2024.

Kevin Wilson, membre du corps hospitalier de 2e classe, qui sert en tant que technicien PT, a appris son acceptation du programme en novembre 2022 et a travaillé pour terminer tout ce qui était nécessaire pour être démis de ses fonctions dans la Marine et être nommé enseigne, espérons-le en octobre. 1er 2023.

La plupart des marins affectés à l’EMF 150 Alpha s’acquittent de leurs tâches quotidiennes et maintiennent leurs connaissances, compétences et aptitudes au sein du personnel de l’hôpital naval de Camp Pendleton.

Une fois mis en service, Wilson fréquentera l’école de développement des officiers de la Marine avant de commencer le programme DPT et sera au niveau de rémunération O-1E en raison de son service en tant que marin enrôlé.

Wilson est très heureux d’avoir été sélectionné pour le programme et de se lancer dans la prochaine phase de sa carrière dans la Marine.

« Je suis ravi d’avoir été sélectionné et d’avoir l’opportunité d’obtenir un doctorat tout en servant dans la Marine tout en pouvant léguer mes prestations GI Bill à mes enfants », a-t-il déclaré.

Joueur de baseball lorsqu’il a commencé l’université il y a plusieurs années, Wilson n’était pas aussi concentré sur ses devoirs qu’il aurait dû l’être et devait faire un travail supplémentaire pour améliorer ses notes et être compétitif pour ce programme.

Le programme DPT lui offre la possibilité de poursuivre ses études, d’obtenir une commission et d’atteindre son objectif de devenir docteur en physiothérapie.

« Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de me remettre sur la bonne voie pour réussir dans la vie et j’ai toujours voulu être physiothérapeute », a ajouté Wilson.

« La sélection du HM2 Wilson pour le programme de doctorat en physiothérapie Baylor de l’armée américaine est un véritable témoignage de son dévouement et de sa motivation dans la poursuite de l’excellence », a déclaré le capitaine de la marine Elizabeth Smith, commandant de l’EMF 150 Alpha. « Il a maintenu des performances supérieures et soutenues, tant sur le plan professionnel qu’académique, et sera un ajout bienvenu au Corps des services médicaux de la marine américaine ! »

Selon le site Internet, la mission du programme Baylor DPT de l’armée américaine est de « former des physiothérapeutes en service actif, mandatés, qui sont des cliniciens-chercheurs et des leaders préparés à la pratique du système de santé militaire mondial ».

La partie académique du programme se déroule au centre et à l’école du département médical de l’armée américaine, au centre d’excellence en matière de préparation à la santé situé à la base commune de San Antonio – Ft Sam Houston, au Texas, et les stages cliniques de 12 mois dans la marine sont effectués à San Diego.

Wilson essaie de faire connaître ce programme afin que d’autres marins puissent profiter de cette opportunité.

« Normalement, je préfère réussir en silence, mais dans ce cas, je veux faire connaître le programme aux autres afin qu’ils puissent également y postuler », a-t-il conclu.