DVIDS – Actualités – La santé et l’état de préparation des militaires se sont améliorés grâce à la collaboration avec les petites entreprises

Dans le cadre de leurs fonctions, de nombreux militaires, notamment le personnel des forces de sécurité, les parachutistes, les stagiaires militaires de base de l’armée de l’air (BMT) et les opérateurs spéciaux, subissent souvent un stress physique important sur les articulations du bas du corps et les tissus mous. Ces stress peuvent entraîner des blessures musculo-squelettiques (MSKI) qui ont un impact sur leur bien-être, leurs performances et leur qualité de vie globale. Il est important de noter que de telles blessures entravent également l’état de préparation du ministère de la Défense et font augmenter les coûts opérationnels et de santé. Chaque année, les MSKI touchent environ 800 000 militaires, ce qui entraîne 2,2 millions de visites médicales, 25 millions de jours de service perdus et des coûts de santé totalisant environ 3,7 milliards de dollars.





Les blessures à la cheville sont les MSKI les plus répandues parmi le personnel militaire, les militaires étant cinq fois plus susceptibles de souffrir de blessures à la cheville que la population générale. Cela fait des blessures à la cheville l’une des principales causes de perte de temps de formation et de fonctionnement. Plus près de nous, l’attrition médicale du BMT coûte à l’armée de l’air jusqu’à 46 millions de dollars chaque année, le MSKI étant la principale raison du statut médical non déployable dans l’armée de l’air et la principale cause de licenciements pour raisons médicales de l’armée.





Pour relever ces défis, le 559th Medical Group a introduit le programme polyvalent de prévention des blessures et de reconditionnement intégré (VIPER) en 2017. Cela a marqué l’effort pionnier de l’Air Force visant à intégrer des entraîneurs sportifs au sein de l’unité, fournissant des services médicaux aigus et de réadaptation aux stagiaires militaires de base. et les étudiants techniques. Récemment, le major (Dr) Korey Kasper et le major (Dr) Steven Trigg, médecins du sport et chercheurs cliniques à la tête du programme VIPER, ont identifié une société commerciale appelée TayCo Brace qui développait une alternative avancée à la chaussure de marche standard. couramment prescrit pour protéger le pied et la cheville d’un patient après une blessure ou une intervention chirurgicale. L’adoption de cette nouvelle technologie permet aux militaires blessés de retrouver rapidement leur fonction et leur efficacité en mission, ce qui profite à la fois au membre et soutient la formation des combattants et des opérations militaires.

Kasper a souligné que sa collaboration avec TayCo avait adapté une attelle de cheville externe commerciale spécifiquement pour les activités d’entraînement militaire, facilitant ainsi une récupération plus rapide et évitant les coûts liés aux retards d’entraînement.





Cette approche innovante améliore l’amplitude de mouvement et le confort du porteur, optimisant ainsi la guérison, la récupération et la restauration de la fonction. Pour réaliser le potentiel d’utilisation militaire, l’équipe s’est associée à l’équipe scientifique et technologique (S&T) du bureau du scientifique en chef de la 59e escadre médicale et au 559e Escadron de santé stagiaire, recherchant et obtenant collectivement un financement AFWERX Small Business Innovation Research (SBIR).





Au cours des dernières années, Kasper et Trigg ont collaboré avec TayCo Brace pour évaluer les conceptions, fournir des commentaires en vue d’amélioration et soutenir son développement. Cela a abouti à l’achèvement du couple de nouvelle génération cet été, avec une disponibilité attendue au début de 2024 ou peut-être plus tôt. Baptisée XAB (eXternal Ankle Brace), cette nouvelle conception utilise une charnière d’arrêt d’amplitude de mouvement, offrant aux professionnels de la santé un meilleur contrôle sur la récupération fonctionnelle et le retour au travail. Il comprend un nouveau système de cerclage pour un confort et une durabilité améliorés, ainsi qu’une meilleure indépendance des militaires pour enfiler/retirer les uniformes, l’équipement et l’équipement. Le XAB dispose également d’une sangle plantaire antidérapante pour améliorer la sécurité de l’utilisateur sur les terrains humides et accidentés. De plus, le durcissement des matériaux et la robustesse du XAB ont réduit son poids, améliorant ainsi la portabilité et la durabilité lors de l’entraînement et du combat sans sacrifier l’efficacité.





L’armée a beaucoup à gagner de cette innovation, avec des taux de retour au service attendus jusqu’à quatre fois plus rapides, moins de perturbations des performances et de meilleurs résultats après des blessures à la cheville et à l’arrière-pied. La XAB est deux à trois fois plus légère qu’une botte de marche standard et est la seule orthèse externe cheville-pied (AFO) qui peut être portée par-dessus une botte de combat ou une chaussure de sport. Cela offre une stabilité et un équilibre exceptionnels tout en limitant les mouvements d’inversion/éversion, réduisant ainsi les temps d’arrêt et le recyclage des stagiaires par rapport aux solutions traditionnelles comme la botte de marche. Dans de nombreux cas, les stagiaires et les militaires peuvent reprendre l’entraînement, le travail/les opérations normales, ou même combattre presque immédiatement, ce qui leur permet de naviguer sur des terrains humides, accidentés et rocailleux en toute sécurité et efficacement.





Kasper a exprimé l’intérêt de s’associer avec de petites entreprises via AFWERX pour développer ou adapter des produits afin de répondre aux besoins spécifiques des aviateurs, en le soulignant comme un multiplicateur de force synergique et en espérant un soutien continu pour de telles relations dans l’ensemble de l’armée de l’air.





TayCo Brace a rendu le XAB disponible dans le commerce pour l’achat et a collaboré avec la Defense Logistics Agency (DLA) pour ajouter le XAB à son catalogue électronique médical (ECAT), facilitant ainsi l’achat pour les militaires. TayCo Brace est également impliqué dans plusieurs contrats de R&D SBIR par le biais du programme AFWERX SBIR, visant à réduire davantage le poids et le profil tout en renforçant les matériaux et la conception pour les applications militaires.

Date prise: 17.10.2023

Date postée: 17.10.2023 10:42

ID de l’histoire : 455954

Emplacement: SAN ANTONIO, Texas, États-Unis





Vues Web : 9

Téléchargements : 0







DOMAINE PUBLIC



Ce travail, La santé et la préparation des militaires se sont améliorées grâce à la collaboration avec les petites entreprisespar Sgt Kelsey Martinezidentifié par DVIDdoit se conformer aux restrictions indiquées sur https://www.dvidshub.net/about/copyright.