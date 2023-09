DVIDS – Actualités – La force de test intégrée des technologies émergentes prend livraison du premier avion eVTOL

Joby Aviation, Inc. a officiellement livré son premier avion expérimental électrique à décollage et atterrissage vertical à l’Armée de l’Air lors d’une cérémonie tenue à la base aérienne d’Edwards, en Californie, le 25 septembre. La cérémonie a mis en valeur la collaboration multipartite unique entre l’industrie privée , AFWERX, la 412e Escadre d’essai et l’Armstrong Flight Research Center de la NASA.

L’Emerging Technologies Integrated Test Force, qui fait partie de l’Airpower Foundations Combined Test Force récemment structurée, est l’élément principal chargé de tester et d’évaluer la technologie pour les futures applications de défense nationale. L’ET-ITF travaillera aux côtés d’une équipe de Joby Aviation dans le cadre d’une collaboration unique entre l’industrie privée et l’armée de l’air.

« Ce partenariat entre AFWERX, Agility Prime et l’ITF est une nouvelle voie directe et agile pour faire progresser la technologie à travers la Vallée d’Acquisition de la Mort », a déclaré le major Woodhull, directeur de l’ET-ITF.

La campagne de tests fait partie d’un programme plus vaste connu sous le nom d’Agility Prime, une initiative dirigée par AFWERX qui cherche à exploiter les offres commerciales avec des applications militaires en investissant dans des technologies émergentes telles que le levage vertical transformateur, la propulsion électrique distribuée, l’électricité, l’hybride-électrique, l’hydrogène, et d’autres nouvelles sources de production d’énergie, une autonomie accrue, une fabrication avancée et un soutien agile à l’emploi au combat.

« Le programme Agility Prime a été créé parce que nous pensons qu’il y a un avenir avec des véhicules comme celui que vous voyez derrière moi ici, a déclaré le colonel Elliot Leigh, directeur d’AFWERX. « Une industrie transformatrice des ascenseurs verticaux est en train d’émerger et nous devons en être partenaires. »

Edwards AFB présente un emplacement idéal pour effectuer des essais en vol de développement d’avions expérimentaux en raison de l’abondance de l’espace et des conditions météorologiques idéales constantes. L’ET ITF utilisera le processus de gestion des risques de renommée mondiale de la 412e Escadre d’essai pour garantir que les opérations avec équipage et télépilotées de l’avion eVTOL se déroulent en toute sécurité.

Avant la première livraison, les pilotes d’essai de l’ET-ITF ont passé du temps avec l’avion et les systèmes eVTOL dans les installations de Joby’s Marina, en Californie. Cela a permis une transition rapide vers les opérations d’essais en vol de développement à Edwards. Les sorties d’essai devraient commencer sous peu.

« Alors que nous allons de l’avant et embrassons l’avenir de la mobilité aérienne avancée, notre héritage témoigne de l’esprit d’exploration durable », a déclaré le colonel Douglas Wickert, commandant de la 412e Escadre d’essai. « Grâce au travail de cette équipe d’essais, les rêves électriques d’aujourd’hui vont devenir les réalités aéronautiques de demain. »