Dvalishvili devra « encaisser quelques coups » pour battre O’Malley à l’UFC 306

Ray Longo ne peut pas imaginer un monde dans lequel Merab Dvalishvili remporterait le titre de Sean O’Malley à l’UFC 306 sans combat.

Longo, qui a principalement entraîné Dvalishvili (17-4 MMA, 10-2 UFC) pendant une grande partie de sa carrière chez Serra-Longo Fight Team à Long Island, NY, avant que le prétendant poids coq ne déménage à Las Vegas, pense qu’O’Malley (18-1 MMA, 10-1 UFC) va trouver ses moments pour atterrir avec ses mains dans le combat pour le titre de samedi à Sphere (ESPN+ (à la carte, ESPNews).

Il s’agit simplement de savoir si Dvalishvili pourra absorber les dégâts et continuer à avancer selon son propre plan de jeu.

« Il va devoir encaisser quelques coups pour gagner ce combat – point final », a déclaré Longo sur « Le podcast d’Anik et Florian » avant l’UFC 306. « O’Malley est un tireur d’élite. Si vous y allez en pensant que vous n’allez pas vous faire toucher ou que vous allez juste faire ceci ou cela, je pense que c’est une énorme erreur. »

Dvalishvili, jusqu’à présent dans sa carrière, n’a jamais été mis KO. Il n’a été mis KO qu’une seule fois en 12 combats à l’UFC, selon Statistiques de l’UFCet cela s’est produit contre l’ancien challenger au titre Marlon Moraes lors d’un retour épique de Performance of the Night à l’UFC 266 en septembre 2021.

Longo se souvient bien du combat contre Moraes, a-t-il déclaré, et il espère que Dvalishvili ne répétera pas les erreurs commises lors du combat pour le titre de l’UFC contre O’Malley, pour lequel il a travaillé si dur avec une séquence de 10 victoires consécutives.

« Si je vous dis combien de fois j’ai travaillé pour passer sous le crochet gauche avec lui (avant le combat contre Moraes) – et c’est exactement le coup avec lequel il a été frappé », a déclaré Longo. « Je lui ai dit : « Tu vas devoir marcher dans le feu à un moment donné dans ce combat. » C’est exactement ce qu’il a fait. Ce sera un peu la même chose. Merab sait à quoi il a affaire. »

« Je pense qu’O’Malley est vraiment bon. Je ne pense pas qu’O’Malley ait jamais affronté quelqu’un avec la pression de Merab, et je ne pense pas que Merab ait affronté quelqu’un avec la longueur, la précision et la puissance d’O’Malley. »

Pour en savoir plus sur la carte, visitez le centre d’événements de MMA Junkie pour l’UFC 306.