Duved Dunayevsky : Il y a du rythme à Paris

Chapitre 1 : Dans lequel Paris vient à New York

En 2019, j’ai eu la chance d’être invitée à la fête d’anniversaire de Tatiana Eva Marie, qu’elle organisait dans un club de jazz de Brooklyn où elle jouait souvent. Cet été-là, Anca, la mère de Tatiana, était en ville depuis ses maisons en Suisse et en Roumanie, et nous étions devenus amis lorsque nous nous sommes rencontrés aux concerts de Tatiana. D’où l’invitation.

Sans surprise, d’autres membres du monde du jazz new-yorkais étaient présents, notamment Arnt Arntzen et Sara Labriola, dont je connaissais le père Art grâce au groupe de hapa haole éphémère mais fabuleux, Tiki Daddy. J’ai félicité la fille d’anniversaire, j’ai dansé avec Anca et, alors que j’étais assis à côté des musiciens qui jouaient, un gars s’est assis à côté de moi, le bout de sa guitare face à moi, et il s’est mis à jouer de la musique gitane (sic) spectaculaire. , avec du flair, une musicalité formidable et une perfection technique. Je me souviens de Sara L., jouant de la guitare rythmique sur le solo de ce jeune homme, avec un grand sourire sur son visage et un langage corporel qui démontrait clairement à quel point elle appréciait et appréciait le talent exceptionnel de ce jeune homme.

Je connais beaucoup de musiciens de l’univers du jazz trad new-yorkais, mais ce type m’était inconnu, alors comme le ferait tout New-Yorkais qui se respecte, je lui ai poliment demandé « qui diable es-tu ?!? Et il s’est présenté comme étant Duved Dunayevsky, comme c’était le cas (et reste) son nom. De Jérusalem en passant par Paris, il séjourne un moment à New York. Durant son séjour, je l’ai vu jouer dans un autre endroit, le Anywhere Café. Lors de ce concert, alors qu’il fumait dehors, plusieurs jeunes femmes ont couru vers lui, dont au moins une qu’il connaissait lors d’un précédent voyage. Elle lui a demandé s’il la retrouverait le lendemain matin, et il a répondu qu’il n’était pas réveillé pendant la matinée. Elle ne pouvait pas le rencontrer au plus tard à midi, et il a dit qu’il ne pouvait pas se lever à ce moment-là. Autrement dit, un réel musicien de jazz.

Je devrais m’arrêter ici pour décrire Duved, afin que vous sachiez pourquoi les femmes couraient vers lui dans la rue. C’est un jeune homme remarquable. À peine âgé d’une vingtaine d’années lorsque nous nous sommes rencontrés, il porte une fine moustache sportive juste au-dessus de sa lèvre. Il a d’épais cheveux châtain foncé. Il est beau et semble en forme. Mais sa caractéristique la plus remarquable est peut-être la façon dont l’homme s’habille. Il a beaucoup de style, comme en témoigne sa vidéo YouTube intitulée « Duved Dunayevsky – Home Practice ». Dans le numéro d’ouverture, il porte un blazer à carreaux bleu modéré avec des carreaux rouge rouille. Son nœud papillon, détendu au point de ressembler à un foulard, est également rouge rouille. Sa pochette de costume est beige. Il a une épingle à la boutonnière de son revers en forme de mandoline nacrée, et bien sûr il porte des manchettes françaises. J’ai croisé Duved à deux reprises dans les rues de Paris (c’est une petite ville comparée à New York), y compris dans son quartier d’origine, et il est toujours habillé de façon appropriée à l’époque, vivant l’époque, tout comme le cornettiste Mike basé à New York. Davis, bien que le point de vue de Duved soit moins formel que celui de Mike. Duved porte généralement un canotier et il emporte tout sans effort.

Je lui ai demandé s’il prévoyait de retourner à New York et il m’a répondu qu’il reviendrait l’année suivante. Je lui ai dit de me prévenir à l’avance afin que je puisse l’embaucher pour un concert privé chez ma mère à Westchester, juste au nord de la ville. Il l’a fait, et ce samedi 4 décembre 2021, et nous l’avons bel et bien fait jouer dans le salon de maman, car c’était l’hiver. Le bassiste était Abe Pollack. Comme guitariste rythmique, Duved a amené Charlie Roman Castaluzzo, que je n’avais jamais rencontré auparavant. Charlie est apparu avec des lunettes de soleil rondes très sombres et un long trench-coat en laine beige, arborant une moustache et une expression sévère – toute une entrée.

Il y avait aussi le talentueux et charmant violoniste et chanteur parisien Daniel Garlitzky, dans le rôle de Stephfane Grappelli dans Django Reinhardt de Duved. Parmi la petite coterie d’amis que j’avais invités se trouvait un ami d’université, Eric Karp, qui adorait les Grateful Dead et Django Reinhardt (quelle combinaison !). Nous avions perdu contact peu de temps après l’université, alors j’ai retrouvé la clinique de radio-oncologie qu’il avait fondée et lui ai laissé un message. Lorsqu’il m’a appelé, je lui ai parlé de cette réincarnation de Django venant jouer et je l’ai invité à la fête. Il a dit “C’est pourquoi tu m’appelles ? La plupart du temps, quand j’entends parler d’un vieil ami, c’est parce que quelqu’un a un cancer. Je lui ai assuré que j’allais bien et qu’il devrait venir. Il l’a fait et a été, à juste titre, stupéfait.

Les musiciens punk locaux et les prodiges de la technique, Nick et William Ferri, enregistraient souvent de tels concerts privés pour moi. Je pense que c’est William et un ami qui ont enregistré celui-ci, et je suis très heureux d’avoir et de pouvoir partager des morceaux de qualité de cet après-midi via ma chaîne YouTube. (Merci à Sara Lièvre d’avoir transformé ces pistes audio en vidéos et merci à maman d’avoir hébergé la performance.)

Pendant le concert, quelqu’un a qualifié la musique jouée de « musique gitane » (voir « sic » ci-dessus). Duved a poliment fait une distinction en disant que ce qu’il jouait était dans le style de Django Reinhardt. (Reinhardt était d’origine gitane, en particulier du sous-ensemble Manouche des Roms). Le jazz manouche, en revanche, était un terme relativement nouveau, selon Duved. “Le jazz manouche est un style valable, mais ce n’est pas la même chose que la musique manouche traditionnelle, et ce n’est pas ce que jouait Django.” Le style de Django se distingue du jazz manouche, également appelé jazz manouche, en ce sens que la technique de Django est la technique traditionnelle du banjo et que la musique qu’il jouait était ce qu’on appelle maintenant les standards du recueil de chansons de jazz.

Le jazz manouche/manouche a copié le jeu rapide de Django, mais n’a copié ni sa technique, ni son adhésion aux standards du jazz. Et aucun n’égalait la guitare rythmique inventive de Django, ni la virtuosité et la créativité de ses choix d’accords et de notes dans ses solos. Les musiciens manouches sont moins concentrés sur le canon et « jouent un style basé sur le léchage », selon Duved. En revanche, Django s’est concentré dès ses débuts sur les standards du jazz et sur les grands interprètes du jazz, comme Louis Armstrong. Au cours de sa carrière, Django a joué avec plusieurs d’entre eux, dont Pops, Duke Ellington et Coleman Hawkins. Django se distingue également par les dommages physiques qu’il a subis à la main gauche lors d’un incendie. Il a utilisé principalement son index et son majeur intacts dans son jeu, et a très peu utilisé son annulaire et son auriculaire endommagés. Il a adapté son style à la lumière de cette limitation en utilisant davantage de cordes à trois notes, qui peuvent être jouées avec deux doigts, et cette adaptation distingue également le style de Django des autres guitaristes.

Chapitre 2 : Le chemin musical de Duved

Duved est originaire de Jérusalem et est l’un des cinq enfants. Ils ont récemment fait sortir leur mère de Jérusalem en raison des troubles qui s’y intensifient actuellement. Ses premières racines musicales étaient Nirvana (cf. leur premier album Eau de Javel et leur chanson « About a Girl »), puis Metallica (cf. « Master of Puppets »), puis Jimmy Hendrix (cf. « Voodoo Child »), de qui il tient son profond amour de la guitare. John Scofield a également eu une grande influence. Tout comme Pat Metheny et Jaco Pistorious, qui ont mené Duved à Birelli Legrene. Legrene était un enfant prodige du jazz manouche, qui enregistra son premier album à 12 ans.

L’amour de Duved pour Django est ce qui l’a amené à Paris : « J’ai adoré Django parce qu’il jouait de belles mélodies d’une manière noble, romantique et précise. » « Beau, noble, romantique et précis » sont également des adjectifs qui décrivent le jeu de Duved. J’ajouterais « audacieux » et Brian Nalepka m’a dit un jour que ce qu’il admire dans le jeu de Duved, c’est que, qu’elle soit rapide ou lente, chaque note et chaque phrase qu’il joue est hautement musicale.

Duved voulait être là où Django avait vécu – Paris – et pensait qu’il trouverait ici des gens qui jouaient comme Django, auprès desquels il pourrait apprendre le style. En cela, il fut déçu et se rendit vite compte qu’il devrait apprendre tout seul à jouer comme Django, ce qu’il fit par la suite. Duved a étudié au conservatoire pendant une semaine. Il est presque entièrement autodidacte.

Arrivé à l’origine sans visa, Duved est finalement revenu d’Israël avec un visa de « talent et compétence », qui semble être une catégorie conçue spécifiquement pour lui.

Chapitre 3 : Un Américain à Paris

Travaillant dans une école, j’avais la possibilité de prendre des vacances d’été, ce que j’ai fait une fois le pire de Covid passé. J’ai prévenu Duved que je viendrais à Paris en juillet 2022. Nous nous sommes retrouvés lors de son premier concert après mon arrivée, et mon mois à Paris était parti pour les courses musicales ! Charlie Roman Castalluzzo était à Paris depuis New York au même moment, tout comme sa charmante et belle petite amie néerlandaise, Erke Roosen, qui est une danseuse talentueuse.

Lors d’un concert standard – à la Poulette de Grain, au Serpent à Plume ou à Assaporare – le groupe de Duved incluait le Russe Daniel Garlitzky au violon et au chant, l’Italien Andrea Soria à la guitare rythmique et au chant, et l’Australien Scott Koehler à la moustache cirée. basse. J’ai eu de la chance que Duved soit devenu mon véritable ami pendant le mois où j’étais ici, m’emmenant régulièrement après le concert dans des endroits comme Le Génie, un bar à bière près de la Bastille qui accueillait des artistes gitans et où j’ai fait de nombreuses connaissances. , et un très bon ami. Il m’a montré le bar clandestin secret que même les Parisiens qui habitent dans le quartier ne connaissent pas. Et il m’a inscrit dans un emploi du temps de musicien de jazz. Nous sortions régulièrement après ses concerts, allant d’un bar à l’autre, jusqu’à deux heures du matin, moment auquel Duved annonçait où nous allions ensuite, et à quel moment je lui disais que je rentrais chez moi, et après ma longue marche vers mon appartement à Ménilmontant et ma douche, je me couchais presque tous les jours à 4 heures du matin, je réglais mon réveil à 13 heures, je sortais prendre le petit-déjeuner alors que la plupart des gens terminaient leur déjeuner. (Ironiquement, les heures d’ouverture des musiciens de jazz parisiens sont tout simplement les heures normales de New York. J’allais me coucher à 22 heures, heure de New York, et me réveiller à 7 heures du matin.)

Un jour, il m’a dit que nous allions faire du bateau dans le Bois de Vincennes, et…