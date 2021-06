Duterte s’oppose à la divulgation complète des détails d’une descente de drogue mortelle

Plus de 6 000 suspects de drogue, pour la plupart mineurs, ont été tués et 289 000 autres arrêtés depuis que Duterte a lancé sa campagne massive contre les drogues illégales après son entrée en fonction à la mi-2016, selon les statistiques officielles, que les groupes de défense des droits humains soupçonnent d’être largement sous-estimées. Le grand nombre de meurtres a alarmé les gouvernements occidentaux et les organismes de surveillance des droits de l’homme et a déclenché un examen par la Cour pénale internationale des plaintes pour crimes potentiels contre l’humanité.