Duterte promet de rester fort sur la mer de Chine méridionale, poursuivant les patrouilles maritimes, malgré l’ordre de bâillonner ses ministres

Dans une déclaration mardi, le président philippin Rodrigo Duterte a déclaré que Manille ne le ferait pas « vaciller » dans sa position sur la mer de Chine méridionale et a promis de continuer les patrouilles maritimes dans les eaux contestées, malgré les protestations de Pékin.

Duterte a également précisé que son ordre de bâillon, qui empêche les ministres de parler publiquement des questions relatives à la mer de Chine méridionale, ne doit pas être considéré comme un signe de faiblesse. «Nos agences ont été invitées à faire ce qu’elles doivent et doivent faire pour protéger et défendre les intérêts de notre nation», Duterte a déclaré dans un communiqué.

Lundi, le président a déclaré dans un discours télévisé que lui seul serait autorisé à s’engager dans des discussions sur le différend maritime du pays avec la Chine. «C’est mon ordre maintenant au cabinet, et à tous ceux qui parlent au nom du gouvernement, de s’abstenir de discuter de la mer des Philippines avec qui que ce soit,» Duterte a déclaré dans une adresse télévisée, en utilisant le nom local des eaux contestées. «Si nous parlons, nous parlons, mais juste parmi nous» il ajouta.

La semaine dernière, Duterte a défié les appels de Pékin demandant à Manille de retirer ses navires des eaux contestées. «Nous avons une position ici et je tiens à le déclarer ici et maintenant, encore une fois, que nos navires là-bas … nous ne reculerons pas d’un pouce». dit le président, ajoutant «Je ne me retirerai pas. Même si tu me tues. Notre amitié prendra fin ici.

En avril, Pékin a demandé aux Philippines de retirer ses navires des eaux contestées et a appelé Manille à «Arrêtez les actions qui compliquent la situation et aggravent les conflits.»

Duterte a été fréquemment accusé d’être trop proche de Pékin mais est resté critique à l’égard des revendications de la Chine dans la mer de Chine méridionale. Pékin affirme que presque toutes les eaux potentiellement riches en ressources appartiennent à la Chine, malgré les revendications qui se chevauchent des Philippines, du Vietnam, de la Malaisie, de l’Indonésie, de Taiwan et du Brunei.

