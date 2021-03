Duterte peut choisir le vaccin Covid-19 qu’il reçoit car « il est le président » et il est vieux, déclare le porte-parole du gouvernement philippin

Manille a déclaré que le chef du pays peut choisir quel coup il veut parce que «c’est lui le président», rejetant les conseils du tsar vaccinal du pays qui a exhorté les Philippins à ne pas attendre et à recevoir le premier vaccin qui leur est offert.

« Eh bien, vous savez, je pense que le président est le président et parce qu’il a plus de 70 ans, » Le porte-parole présidentiel Harry Roque a déclaré lorsqu’il a été interrogé sur la raison pour laquelle le leader de l’homme fort Rodrigo Duterte pourrait choisir le coup qu’il veut alors que le reste de la population doit obtenir ce qu’on lui donne. Le président excentrique aura 77 ans plus tard ce mois-ci.

Roque a précédemment déclaré que Duterte était favorable au vaccin Sinopharm, qui n’est pas encore arrivé aux Philippines, mais a déclaré jeudi qu’il demanderait au président s’il aimerait plutôt le vaccin AstraZeneca, qui doit être livré le même jour.

«Je lui demanderai s’il envisagera AstraZeneca car dans d’autres pays, l’utilisation d’AstraZeneca est limitée,» Roque a déclaré, notant qu’un certain nombre de pays européens avaient à l’origine autorisé l’utilisation du jab uniquement sur les personnes de moins de 65 ans.

Lundi, les Philippines ont lancé une campagne de vaccination à l’échelle nationale quelques heures seulement après que Duterte ait accueilli l’arrivée de 600 000 doses de Sinovac, qui avaient été données par Pékin.

Le jab est recommandé uniquement pour les personnes âgées de 18 à 59 ans, tandis que le jab AstraZeneca sera offert à toutes les personnes de plus de 18 ans.

S’exprimant lundi, Carlito Galvez, qui dirige l’approvisionnement en vaccins du pays, a exhorté ses compatriotes à prendre le premier coup qui leur est offert.

«N’attendons pas le meilleur vaccin. Il n’y a rien comme ça, » Galvez a déclaré aux journalistes à l’hôpital général des Philippines de Manille. «Le meilleur vaccin est celui qui est sûr et efficace et qui arrive tôt.»

Sinopharm, le favori apparent de Duterte, a demandé une autorisation d’utilisation d’urgence dans ce pays d’Asie du Sud-Est plus tôt cette semaine, mais la société d’État chinoise n’a pas publié les résultats des essais de stade 3 du vaccin.

