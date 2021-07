Duterte n’abandonnera pas le pacte militaire avec les États-Unis malgré des menaces antérieures, a déclaré le ministre philippin de la Défense lors de la visite du chef du Pentagone

Le secrétaire à la Défense Delfin Lorenzana a annoncé cette décision vendredi, affirmant que Duterte ne renoncerait pas à l’Accord sur les forces en visite (VFA) avec Washington, mais a ajouté qu’il ne savait pas pourquoi le président avait inversé son cours.

« Le VFA est à nouveau en vigueur après la réunion du secrétaire Austin avec le président Rodrigo Duterte », a déclaré le chef de la défense aux journalistes.

S’exprimant aux côtés de Lorenzana lors de la conférence de presse de vendredi, le secrétaire à la Défense Austin a déclaré que la décision « offre une certitude » pour Washington à l’avenir, et permettrait une meilleure « planification à long terme », y compris pour « différents types d’exercices ».

En vigueur depuis 1999, le pacte établit des règles pour la rotation de milliers de soldats américains stationnés aux Philippines, ainsi que pour les exercices militaires réguliers et les wargames qui s’y déroulent. Washington en est venu à considérer le VFA comme plus important car il se tourne de plus en plus vers Pékin, le Pentagone mettant en place un arsenal de navires de guerre dans la région et menant des missions périodiques de « liberté de navigation » dans le cadre d’une poussée plus large des États-Unis pour affronter la République populaire.

Alors que Duterte a informé l’ambassade des États-Unis aux Philippines de son intention de mettre fin à la VFA en février 2020, exprimant sa rage face à une interdiction de visa américaine imposée à un allié politique, il a depuis lors fait des allers-retours sur la décision. Un an après son annonce initiale, il a déclaré qu’il respecterait le pacte aussi longtemps que les États-Unis « Payer » pour cela, bien qu’il ait ensuite fait marche arrière sur cette demande également.

Le mois dernier, le ministre des Affaires étrangères de Duterte, Teodoro Locsin Jr., a déclaré que le président avait décidé de ne pas tuer le VFA pendant encore six mois. Cette annonce est intervenue après que Duterte a rencontré son ambassadeur aux États-Unis, José Manuel Romualdez, qui a dirigé les discussions avec Washington sur l’accord. L’envoyé avait alors exprimé l’espoir que le VFA serait « amélioré, » notant qu’il était « très confiant qu’il s’en sortira. »

Compte tenu de la position vacillante de Duterte sur la question depuis plus d’un an, l’annonce de vendredi ne garantit toutefois pas que le VFA perdurera. Une course présidentielle prévue pour mai 2022 ajoute encore plus d’incertitude sur l’avenir du pacte. Bien qu’il soit constitutionnellement interdit de se représenter, les membres du parti PDP-Laban de Duterte l’ont exhorté à se présenter au poste de vice-président, selon Reuters, évoquant la possibilité qu’il puisse conserver une certaine influence politique même après la fin de son mandat.

