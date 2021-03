Le président Rodrigo Duterte a juré qu’il exigera «immédiatement» que les troupes américaines quittent les Philippines si Washington tente un jour de placer ses armes nucléaires dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

Bien qu’il ne semble pas y avoir eu de déclarations récentes de responsables américains sur les projets de mise en place d’armes nucléaires aux Philippines, Duterte a été interrogé dimanche sur cette possibilité lors d’une conférence de presse.

« Nous ne le voulons pas … mais je vous préviens que si je reçois des informations concrètes sur le fait que vous avez apporté des armements nucléaires ici, je vous demanderai immédiatement de sortir et je mettrai fin à l’accord sur les forces en visite (VFA). [with the US] immédiatement, » il a dit.

Duterte rencontrait les journalistes à la base aérienne de Villamor à Pasay City peu de temps après une cérémonie pour saluer l’arrivée des 600 000 doses initiales de vaccin chinois Sinovac contre Covid-19, qui avaient été données à Manille par Pékin.

« La Chine nous a tout donné, mais ne nous a jamais rien demandé », a-t-il dit, ajoutant qu’il avait assuré précédemment à Pékin qu’il n’autoriserait pas les armes nucléaires américaines aux Philippines.

Le président philippin Rodrigo Duterte tient un flacon de vaccin contre le coronavirus de Sinovac. © Reuters / Eloisa Lopez





Duterte a insisté sur le fait qu’il rejetait les ogives nucléaires américaines non pas parce qu’elles contrarieraient la Chine, mais parce que la Constitution des Philippines interdisait la présence de telles armes dans le pays.

En raison de l’hébergement de la marine américaine et des bases aériennes américaines sur son territoire, les Philippines seraient « premier à être touché » si un conflit militaire devait survenir entre Washington et Pékin, a insisté le chef de l’Etat. Le pays « adoptera une politique étrangère indépendante » pour se mettre à l’abri du danger, a-t-il ajouté.

L’Accord sur les forces en visite réglemente la présence des forces américaines aux Philippines. Il est entré en vigueur en 1999, mais a été suspendu par Duterte l’année dernière après que son proche allié et maintenant sénateur, Ronald Dela Rosa, ait obtenu la révocation de son visa américain en raison de son implication dans la guerre brutale contre la drogue du pays.

Cependant, les troupes américaines restent toujours aux Philippines, l’ordre de leur départ étant déjà retardé à deux reprises. Le mois dernier, Duterte a affirmé que Washington devrait payer Manille s’il veut conserver le VFA.

