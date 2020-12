La position de plus en plus hostile de Duterte reflète à quel point il s’est éloigné de sa position de conciliation initiale lorsque, après avoir pris ses fonctions en 2016, il a offert des postes clés au cabinet à des militants de gauche pour faire avancer les négociations de paix avec les rebelles. les rebelles se sont accusés de manque de sincérité et d’attaques les uns contre les autres.

«Il n’y aura jamais un autre cessez-le-feu pendant mon mandat de président. Le cessez-le-feu est mort à tous égards », a déclaré Duterte.

Il a également rejeté la reprise des pourparlers de paix, affirmant qu’il pourrait être destitué ou abattu par la police et l’armée s’il acceptait ce qu’il disait être une demande des rebelles de partager le pouvoir dans un gouvernement de coalition.

« Aucun président stupide ne le permettra », a déclaré le dur Duterte. « Soit je serai mis en accusation, soit l’armée et la police me tireront dessus … tu seras vraiment tué pour être un traître à ton pays. »

Il n’y a pas eu de réponse immédiate des rebelles.

Les rebelles n’ont pas publiquement demandé une part du pouvoir politique dans les discussions avec l’administration Duterte, bien que la question aurait pu être discutée si les négociations n’avaient pas échoué et que les deux parties s’étaient attaquées à un programme de réforme politique et constitutionnelle.

Mais Duterte a dit sans préciser que les histoires de rebelles montrent que vous voulez partager le pouvoir. Alors je dois te détruire. «

Duterte et l’armée ont également accusé des groupes de gauche et des législateurs de conspirer avec les rebelles contre son gouvernement. L’allégation a été rejetée par des militants de gauche qui disent que de telles «allégations inventées» mettent leur vie en danger et visent à porter atteinte à la liberté d’expression.

En 1992, les Philippines ont abrogé une loi anti-subversion datant de la guerre froide qui faisait de l’adhésion au Parti communiste des Philippines un crime. Mais Duterte a fait valoir que les membres du parti pouvaient toujours être poursuivis s’ils commettaient des crimes tels que meurtre, incendie criminel et viol dans la lutte contre le gouvernement.

« J’essaie de comprendre ce que nous allons vous faire parce que vous êtes des criminels maintenant », a déclaré Duterte, qui a lié un législateur de gauche aux insurgés communistes.

Le législateur, Rep. Carlos Zarate, a nié que lui et son parti, Bayan Muna, aient eu des liens avec la guérilla et a dénoncé le «marquage rouge» par l’armée des militants et même des journalistes qui ont critiqué le gouvernement de Duterte.

Le soulèvement communiste fait rage principalement dans les Philippines rurales depuis plus d’un demi-siècle dans l’un des soulèvements les plus anciens d’Asie. L’armée estime qu’il reste quelque 3 500 guérilleros armés après les revers, les luttes intestines et la reddition ont réduit leurs forces en des décennies de combats, bien que les rebelles affirment avoir plus de combattants.