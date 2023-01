Dutee Chand teste positif pour les substances interdites

Le célèbre sprinteur indien Dutee Chand a été testé positif aux stéroïdes anabolisants interdits lors d’un contrôle hors compétition et a été provisoirement suspendu.

L’échantillon d’urine du joueur de 26 ans, qui a terminé deuxième des épreuves du 100 m et du 200 m aux Jeux asiatiques de 2018 et est le champion national en titre du 100 m, a renvoyé des résultats d’analyse anormaux (AAF) pour ‘andarine’, ‘ostarine’ et ‘ligandrol’, a déclaré une notification de contrôle antidopage sur des résultats d’analyse anormaux émise par l’Agence nationale antidopage (NADA).

Dans une lettre adressée à Dutee, la notification de l’AAF indiquait : “Je vous informe par la présente que votre échantillon A a été testé au NDTL (National Dope Testing Laboratory) conformément à la procédure définie dans l’AMA (Agence mondiale antidopage) International Standard of Laboratories et a reçu des résultats d’analyse anormaux comme les détails sont donnés ci-dessous.”

L’échantillon a été prélevé hors compétition le 5 décembre dernier à Bhubaneswar.

La lettre a également averti Dutee des conséquences potentielles.

“Je vous invite par la présente à lire attentivement le contenu de cette lettre qui fournit des informations importantes sur les conséquences potentielles de l’AAF et du processus disciplinaire qui en résulte”, ajoute la lettre.

Dutee, lorsqu’elle a été contactée, a déclaré qu’elle n’était pas au courant que l’échantillon «A» était positif. « Je ne sais pas », dit-elle.

