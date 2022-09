Dutee Chand sprinte de la piste de course à la scène pour participer à Jhalak Dikhla Jaa 10

L’athlète indienne Dutee Chand est prête à participer à une bataille de danse intense alors qu’elle rejoint la gamme stellaire de célébrités dans l’émission de télé-réalité de danse la plus appréciée de l’Inde “Jhalak Dikhhla Jaa 10” sur COLORS. La compétition de cette saison de ‘Jhalak Dikhhla Jaa’ est féroce et les prouesses de danse des candidats ont brillé dans chaque épisode. Le défi est difficile mais qui de mieux placé qu’une star olympique pour le relever ? Dutee, qui a participé pour la dernière fois aux Jeux du Commonwealth à Birmingham en août 2022, relève ce nouveau défi et est prête à serrer la jambe avec sa chorégraphe Ravina sur cette plateforme convoitée.

Parlant de sa participation au spectacle, Dutee exprime sa gratitude : « Je ne me suis jamais imaginée exécutant différentes formes de danse et en compétition avec des artistes aussi stellaires. Cela dit, en tant que sportif, j’aime relever les nouveaux défis qui me sont lancés. J’ai l’habitude de me produire devant des téléspectateurs en direct, mais cela va être une toute nouvelle expérience.

Elle a ajouté: «Apprendre une nouvelle forme d’art n’est pas facile, mais avec l’aide de mon chorégraphe, je suis ravie de relever ce défi et de jouer au mieux de mes capacités. J’ai hâte de rencontrer les juges et de jouer devant eux. Je tiens à remercier COLORS de m’avoir accordé sa confiance et j’espère que mes fans et le public me soutiendront dans ma nouvelle entreprise passionnante.

Jhalak Dikhla Jaa est diffusé tous les samedis et dimanches à 20h sur Colors TV.

