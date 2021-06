Dutee Chand obtient une place pour les Jeux olympiques de Tokyo et se qualifie pour les courses de 200 m et de 100 m

Le sprinteur indien Dutee Chand s’est qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo dans les courses de 100 m et 200 m via un quota de classement mondial. 22 places étaient disponibles au 100m et 15 places au 200m via la route du classement mondial.

L’as indienne du sprint a battu son propre record national du 100 m, avec un temps de 11,7 secondes au Grand Prix d’Inde 4 à Patiala la semaine dernière, ratant le temps automatique de qualification olympique de 0,02 seconde.

Alors que Dutee est classée 44e au monde sur 100 m, elle est 51e sur 200 m.

Plus à venir…

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici