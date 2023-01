Dutee Chand dit “n’a reçu aucune lettre”

Le sprinteur indien Dutee Chand a été provisoirement suspendu après avoir été testé positif à une substance interdite lors de contrôles hors compétition.

Dutee Chand, selon un rapport de l’Indian Express, a déclaré qu’elle n’avait reçu aucune notification.

“Je fais de la compétition au plus haut niveau depuis près d’une décennie et je n’ai jamais touché ni utilisé aucun type de drogue améliorant la performance. J’ai donné mes échantillons chaque fois qu’on me le demandait. En 2014, j’ai dû me battre pour mon droit de courir en raison de l’affaire d’hyperandrogénie et maintenant cela a été soulevé. Je dois d’abord voir la lettre pour vous dire quelle sera ma prochaine étape”, a déclaré Dutee à l’Indian Express.

« Je n’ai pas encore reçu de lettre des agences antidopage ou de la fédération. Ce n’est que par les médias que j’ai appris qu’une lettre circulait sur les réseaux sociaux”, a-t-elle ajouté.

Dans la lettre adressée à Dutee, la notification de l’AAF indiquait : “Je vous informe par la présente que votre échantillon A a été testé au NDTL (National Dope Testing Laboratory) conformément à la procédure définie dans le WADA (World Anti-Doping Agency) International Standard of Laboratories et a reçu des résultats d’analyse anormaux comme les détails sont donnés ci-dessous.”

“Je vous invite par la présente à lire attentivement le contenu de cette lettre qui fournit des informations importantes sur les conséquences potentielles de l’AAF et du processus disciplinaire qui en résulte”, ajoute la lettre.

Selon les rapports, l’échantillon d’urine du sprinter a été prélevé le 5 décembre, qui est revenu positif pour les modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARM).

Selon l’Agence antidopage des États-Unis (USADA), les SARM sont une classe de composés thérapeutiques qui ont des propriétés anabolisantes similaires aux stéroïdes anabolisants, mais avec des propriétés androgènes réduites (produisant des caractéristiques masculines).

Les SARM sont interdites en compétition et hors compétition pour tous les athlètes, de ceux qui concourent au plus haut niveau sportif à ceux qui concourent au niveau récréatif.

Les SARM sont répertoriés dans la catégorie “Autres agents anabolisants” sous la section S1.2 de la Liste des interdictions de l’AMA.

Dans une autre interview, Dutee aurait déclaré qu’elle prenait des médicaments.

« En 2021, j’ai pris des médicaments pour mes douleurs à l’aine à Patiala. Comme il n’y avait pas de compétition, j’avais pris des médicaments pour mes douleurs. Je ne sais pas si c’était la raison du nouveau résultat du test ou d’un autre déséquilibre hormonal naturel”, a déclaré Dutee à TOI.

(Avec les contributions des agences)

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici