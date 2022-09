Dutch City va interdire les publicités sur la viande dans le cadre de la première revendication mondiale

La ville néerlandaise de Haarlem est sur le point de devenir la première au monde à interdire les publicités pour la plupart des viandes en raison de son impact sur le changement climatique, ont annoncé mercredi des responsables. La ville de 160 000 habitants près d’Amsterdam a accepté d’interdire les publicités pour la viande d’élevage intensif dans les lieux publics comme les bus, les abris et les écrans à partir de 2024. Cette décision a été approuvée par le conseil municipal en novembre, mais est passée inaperçue jusqu’à la semaine dernière lorsqu’un conseiller a annoncé qu’il avait officiellement avisé les régies publicitaires.

“Ce sera la première ville des Pays-Bas – et en fait d’Europe et même du monde – à interdire les publicités sur la” mauvaise “viande dans les lieux publics”, a déclaré Ziggy Klazes, conseiller du parti GroenLinks (Verts-Gauche) qui a rédigé la motion. a déclaré à l’AFP.

Elle a déclaré que cela allait à l’encontre de la politique de la ville de “gagner de l’argent en louant l’espace public de la ville à des produits qui accélèrent le réchauffement climatique”.

L’interdiction ciblerait toute “la viande bon marché issue de l’élevage intensif”, a-t-elle déclaré, ajoutant “en ce qui me concerne, cela inclut les publicités des chaînes de restauration rapide”.

La ville n’avait pas encore décidé d’interdire ou non les publicités pour la viande bio.

Amsterdam et La Haye ont déjà interdit les publicités pour les voyages en avion, les voitures à essence et les combustibles fossiles, mais maintenant Haarlem est sur le point d’ajouter de la viande à cette liste.

L’interdiction a été critiquée par l’industrie néerlandaise de la viande et certains partis politiques qui y voient une forme de censure et de stigmatisation des mangeurs de viande.

“Interdire les publicités pour des raisons politiques est presque dictatorial”, a déclaré Joey Rademaker, un conseiller de Haarlem pour le parti de droite BVNL, dans un communiqué.

Le plan arrive à un moment sensible pour les Pays-Bas, qui ont connu des mois de protestations d’agriculteurs en colère contre les plans du gouvernement visant à réduire les émissions d’azote pour atteindre les objectifs environnementaux de l’UE.

Pendant ce temps, le statut juridique de la répression carnivore est également incertain.

Une interdiction pourrait être contestée comme une atteinte à la liberté d’expression, a déclaré le professeur de droit administratif Herman Broering de l’Université de Groningue, cité par le journal Trouw.

L’agriculture contribue à la déforestation, au changement climatique et aux émissions de gaz à effet de serre, à la perte de biodiversité et d’écosystèmes, et est une grande consommatrice d’eau douce.

L’UE a suggéré que les gens réduisent leur consommation de viande et de produits laitiers.

Quelque 95 % des Néerlandais mangent de la viande, dont 20 % chaque jour, selon l’Office central néerlandais des statistiques.

