Dusty Hill, bassiste et membre fondateur de ZZ Top, décède à 72 ans

L’un des trios les plus emblématiques du rock a perdu un membre.

Dusty Hill, le bassiste de ZZ Top pendant plus de 50 ans, est décédé mercredi. Il avait 72 ans.

Les coéquipiers de Hill, Frank Beard et Billy Gibbons, ont confirmé la nouvelle mercredi dans un communiqué qui disait : « Nous sommes attristés par la nouvelle aujourd’hui que notre compagnon, Dusty Hill, est décédé dans son sommeil chez lui à Houston, TX. Nous, ainsi que des légions de fans de ZZ Top à travers le monde, nous regretterons votre présence inébranlable, votre bonne nature et votre engagement durable à fournir ce fond monumental au « Top ». Nous serons à jamais connectés à ce ‘Blues Shuffle in C.’ Tu vas beaucoup nous manquer, amigo.

50 ans de ZZ Top : Billy Gibbons parle du documentaire du groupe

Aucune cause de décès n’a été donnée, mais Hill souffre de problèmes de hanche depuis qu’il est tombé dans le bus de tournée du groupe en août 2014, suivi d’une intervention chirurgicale et d’une rééducation physique approfondie.

Le week-end dernier, le groupe a annoncé que Hill raterait certains concerts programmés en raison d’un « problème de hanche » et l’a remplacé sur scène par leur technicien de guitare de longue date.

Hill a lutté contre des problèmes de santé au fil des ans. En 2000, il a reçu un diagnostic d’hépatite C et peu de temps avant sa première blessure à la hanche en 2014, il a dû subir une intervention chirurgicale pour retirer des calculs rénaux.

Originaire de Dallas, le musicien né Joe Michael Hill a débuté sa carrière. En 2016, il a déclaré au magazine For Bass Players Only qu’il avait commencé à chanter pour de l’argent à l’âge de 8 ans, mais à l’âge de 13 ans, le groupe de son frère avait besoin d’un bassiste et il a été recruté.

« Je n’étais pas très bon, mais j’ai en quelque sorte appris à jouer sur scène et ainsi de suite, et l’embarras est une grande source de motivation », a-t-il déclaré. « Si vous ne jouez pas bien, se tenir debout avec des lumières allumées se démarque vraiment, il vous appartient donc de vous lever (explétif) assez rapidement. »

La carrière de Hill avec, comme on les appelait affectueusement, « That Lil Ol’ Band from Texas », a commencé avec leur humoristique nommé « ZZ Top’s First Album » en 1971 et comprenait 15 albums studio, le plus récent « La Futura » en 2012.

Bien que les racines du groupe soient une combinaison de boogie blues et de rock crasseux – illustrés par les favoris de la radio rock « La Grange » et « Tush » – ZZ Top est devenu des héros improbables de l’ère MTV. Dans les années 1980, les albums « Eliminator », « Afterburner » et « Recycler » ont engendré des vidéos effrontées pour « Gimme All Your Lovin' », « Sharp Dressed Man », « Legs » et « Sleeping Bag », entre autres succès, qui les ont présentés à une population plus jeune.

ZZ Top a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2004.