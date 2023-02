«Dusty Cornflakes» desservis par les chemins de fer indiens sur le nouveau Vande Bharat Express

Indian Railways a introduit le Vande Bharat dans le but d’offrir aux passagers une expérience de voyage supérieure. Avec ces affirmations, le train a réussi à établir une référence pour l’amélioration des installations, notamment la propreté, l’intimité et une qualité alimentaire décente. Cependant, une photo de «cornflakes poussiéreux» servis à un passager du train Vande Bharat Express entre Mumbai et Shirdi a soulevé des doutes quant aux allégations de qualité de service supérieure. L’incident s’est produit deux jours seulement après le lancement de Mumbai et Shirdi Vande Bharat. Express le dimanche 12 février.

Un utilisateur de Twitter, Viresh Narkar, a partagé ses commentaires sur les voyages à bord du train Vande Bharat récemment inauguré. Il a posté une photo sur Twitter critiquant la qualité de la nourriture fournie.

L’utilisateur a fait l’éloge du Vande Bharat Express, le qualifiant de “magnifique”, mais a également souligné plusieurs lacunes qu’il a observées. Il a également proposé quelques recommandations sur les problèmes qui pourraient être pris en compte.

Le premier tweet disait : « Voyager par Magnificat Vande Bharat express à Shirdi. Peu de problèmes qui peuvent être améliorés – 1) La classe exécutive est donnée au milieu du train. Par conséquent, les autres personnes de la classe continuent de se déplacer en permanence et il n’y a pas d’intimité même après avoir payé plus. EC devrait être à l’avant ou à l’arrière du train.

« 2) Étant donné que le sol est maintenant en moquette, des aspirateurs Dyson devraient être fournis au lieu des méthodes traditionnelles de balayage du sol. De plus, la qualité de la nourriture peut être améliorée, no1 préfère les cornflakes poussiéreux en Inde », a-t-il déclaré dans le deuxième tweet. Dans le tweet, il a également tagué Aswini Vaishnaw, le ministre des Chemins de fer, le compte Twitter officiel de Central Railways, son directeur général, et le ministère des Chemins de fer.

L’équipe des chemins de fer indiens a rapidement répondu à la plainte sur Twitter avec un message qui disait : « Votre plainte a été enregistrée sur RailMadad et la plainte n°. a été envoyé par SMS sur votre numéro de portable. Il était suivi d’un lien permettant de suivre la plainte.

D’autres usagers ont remercié la réponse rapide des chemins de fer et ont également félicité le passager pour avoir signalé le manque d’amélioration.

Excellentes suggestions. L’aspirateur augmentera l’efficacité et réduira la charge du personnel. il sera facile de maintenir la propreté dans le train. Ig problème alimentaire doit être résolu.— Hamza (@ darkshadow34341) 12 février 2023

Auparavant, un autre voyageur du train Vande Bharat entre Vizag et Hyderabad avait signalé la mauvaise qualité de la nourriture fournie à bord. Avec sa plainte, le passager avait partagé une vidéo de lui-même pressant une énorme quantité d’huile d’un vada frit servi dans le train.

